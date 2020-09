Samsung probija granice razvoja mobilnih memorija

Samsung voli da se pohvali svojim napretkom na memorijskim čipovima, ali ovog puta izgleda da imaju dobru zaleđinu. Korejska firma započela je masovnu proizvodnju 16-gigabitnih LPDDR5 mobilnih RAM čipova. Ovo predstavlja prvu seriju ikada napravljenih memorija koje koriste ekstremnu ultraljubičastu litografiju.

Prva memorija uz upotrebu ekstremne ultraljubičaste litografije

Ultraljubičasta litografija, koja koristi lasere i hemikalije osetljive na svetlost, upotrebljena je po prvi put za razvoj i masovnu proizvodnju RAM memorija. Sa ovim korakom, Samsung je napravio veliki proboj u industriji, a nova otkrića mogla bi da ponude mnogo više prostora za razvoj novih tehnologija i tehnoloških rešenja.

Osim što ovaj proboj daje Samsungu prednost nad rivalima, ova tehnologija će omogućiti uklanjanje glavne razvojne prepreke u skaliranju RAM memorije. Ako vas sa druge strane interesuju brojevi i konkretne realne prognoze, tu možete očekivati neke impresivne podatke. Propusni opseg biće oko 6,4 Gbps, što je za oko 16% brže od 12-gigabitnih čipova koji su viđeni ranije, dok je novi 16 GB RAM tanji za oko 30%. To bi moglo da dovede do dizajniranja tanjih telefona ili prostora za komponente poput baterija i fotoaparata. Samsung će novu memoriju koristiti u proizvodnji pametnih telefona najviše klase. Postoji velika mogućnost da se već tokom sledeće generacije pametnih telefona desi da koristite baš ovu memoriju. Takođe, Samsung se nada da će LPDDR5 memorija dovesti do poboljšavanja i razvoja softvera u automobilima.

