Saturn gubi svoje prstenove

Ono što Saturn na prvi pogled izdvaja od drugih planeta su prstenovi – najveći i najsjajniji u našem Solarnom sistemu. Prostiru se na 280 hiljada kilometara od same planete, te su široki toliko da na njih može da stane šest planeta veličine Zemlje. Ipak, izgleda da Saturn neće zauvek tako izgledati, budući da su naučnici došli do zaključka da gubi svoje prstenove.

Naime, tim eksperata je došao do zaključka da planeta ostaje bez prstenova brže nego što se prvobitno mislilo, te trenutno na planetu u samo jednoj sekundi padne 10 hiljada kilograma materijala iz prstenova. Materijal se na planetu spušta u obliku kiše, budući da se prstenovi, pored čvrstih materijala koji se polako dezintegrišu, sastoje i od komada leda. Na raspadanje materijala najviše utiče UV zračenje Sunca, te sudari sa manjim meteorima. Kada dođe do sudara, komadi leda se pretvaraju u tečnost, na koju potom deluje magnetno polje Saturna, te tako stvorena materija pada na planetu i sagoreva u njenoj atmosferi.

Ovakve kiše poznate su još od osamdesetih godina prošlog veka, kada su u okviru NASA-ine Voyager misije prvi put primećene tamne trake materije, da bi se kasnije zaključilo da se radi o materijalima koji potiču iz prstenova, te se kreću prema planeti. U to vreme naučnici su predviđali da će prstenovi potpuno nestati za oko 300 miliona godina, da bi predviđanja sada postala znatno mračnija. Nakon što se došlo do saznanja da na planetu u svakoj sekundi padne više materijala iz prstenova nego što se prvobitno pretpostavljalo, naučnici su došli do zaključka da će prstenovi nestati u narednih 100 miliona godina.

Naučnici ističu da se najveći deo svog postojanja Saturn nije razlikovao od drugih planeta, te da su prstenovi stari tek 100 do 200 miliona godina, što nije mnogo ako se uzme u obzir da je planeta nastala pre oko 4,5 milijardi godina. Tako je čovečanstvo izgleda imalo sreće da postoji u isto vreme kad i Saturnovi prstenovi.

Izvor: Business Insider

