Schneider Electric zabeležio uspešnu 2021. godinu i najavio planove za 2022.

Kompanija Schneider Electric predstavila je rezultate koje je ostvarila tokom 2021. godine i najavila ambiciozne planove za 2022. godinu, u kojoj slavi značajan jubilej – 20 godina prisustva u Srbiji.

Ksenija Karić, direktorka Schneider Electric za Srbiju i Crnu Goru istakla je da je kompanija od početka svog poslovanja na domaćem tržištu doprinela lokalnoj ekonomiji i preduzetništvu kroz široku mrežu partnera, te da kroz potrebe sopstvenog poslovanja i poslovanja partnera podržava više hiljada radnih mesta. „Danas okupljamo više od 100 lokalnih firmi, a ponosni smo i na činjenicu da smo prošle godine našu mrežu licencnih partnera proširili za još dve ugledne kompanije – MINS i PEEM sinergy. One su prepoznate da imaju sav potreban kapacitet da preuzmu na sebe deo odgovornosti izrade i plasmana proizvoda. Sva oprema proizvedena od strane licencnog partnera podleže kontroli kvaliteta od strane Schneider Electric-a“, pojasnila je ona.

Karić je istakla da je kompanija fokusirana na softvere, pre svega rešenja koja doprinose energetskoj efikasnosti u upravljanju u objektima kao i za industrijske aplikacije. Njihov osnovni cilj je povećanje profitabilnosti, smanjenje rizika i veća održivost. Ona je dodala da je prethodna godina bila uspešna za Schneider, i da je potreba da se odgovori rastućim zahtevima tržišta rezultirala povećanjem prodajnog tima u Beogradu.

Dragoljub Damljanović, direktor Schneider Electric Hub-a u Novom Sadu, istakao je jedinstvenost Schneiderovog Hub-a u kom na ADMS-u, najnaprednijem rešenju za distribuciju električne energije na svetu, radi preko 900 stručnjaka i najavio tri nova biznisa koja će se razvijati u Novom Sadu. “Pored AMDS i AGMS softvera koje razvijamo u Srbiji, ono što se prirodno nastavlja su sledeća 3 biznisa koja ćemo ovde razvijati: GIS Geographic informatic system, koji predstavlja osnovni softver neophodan za uspešno upravljanje mrežom, zatim Microgrid, koji je deo elektroenergetskog sistema koji obuhvata proizvodnju električne energije, potrošnju i sisteme za skladištenje energije. I da pomenemo još da, zbog veće primene digitalizacije, u HUB-u ćemo raditi i na razvoju sistema koji čuvaju podatke o svim informacijama koje šalju pametna brojila, što su vrlo korisni podaci, važni za naše klijente. Razvijanje ovih biznisa direktan je pokazatelj koliko Schneider Electric želi i namerava da ulaže u srpsko tržište“, rekao je on.

Damljanović se osvrnuo i na radove na renoviranju zgrade Novkabela u prvu karbon-neutralnu zgradu u Srbiji, istakavši da će pri rekonstrukciji biti primenjena najsavremenija Schneider-ova rešenja koja postavljaju visoke stardarde održivosti i standarde maksimalne energetske efikasnosti. Rekao je i kada bi Hub trebalo da se preseli na ovu adresu: „Očekujemo da radovi budu gotovi do kraja godine, što znači da bi se u novi prostor preselili na proleće naredne, 2023. godine. Ova zgrada predstavljaće sve ono što su osnovne ideje kojima se Schneider Electric rukovodi, a to je moderno, zeleno i održivo okruženje, koje omogućava prijatan rad i efikasnu saradnju timova“.

On je dodao i da je zaposlenima predstavljen novi program benefita za oba entiteta, poput posebno opredeljenog budžeta za lični razvoj gde zaposleni samostalno definiše obuke, konferencije i kurseve na koje želi da se fokusira, fleksibilni benefit paket gde zaposleni sam bira koje benefite želi da koristi. Tu je i mogućnost konvertovanja nagradnih poena u slobodne dane, a u Hub-u u Novom Sadu uvode i projekat Summer recharge, koji podrazumeva skraćenje radnog vremena na 4sata svakog petka tokom letnjih meseci.

Predstavnici Schneider Electric-a osvrnuli su se i na brojne društveno odgovorne aktivnosti koje je kompanija sprovela tokom prošle godine, sa posebnim fokusom na program stipendiranja i mentorstva najboljih studenata tehničkih fakulteta. Do sada je u programu stipendiranja učestvovalo preko 700 studenata, a koliko je ovaj program prepoznat pokazuje i to da je 300 bivših stipendista zaposleno u Hub-u. Saradnja sa tehničkim fakultetima ostvarena je i kroz studentsko takmičenje kao i kroz brojne edukacije i donacije opreme koje su realizovane u prethodnoj godini. Poseban fokus stvaljen je i na edukaciju mlađih naraštaja kroz Fondaciju „Centar za mlade talente“ koji organizuje potpuno besplatnu obuku za osnovce i srednjoškolce iz matematike i programiranja. Do sada je izvedeno preko 3000 časova nastave, a programe je pohađalo blizu 4000 polaznika. Školske 2020/21 godine kurseve je pohađalo oko 1000 učenika. Schneider je značajno doprineo u borbi protiv pandemije, kroz donaciju opreme, ali i izdvajanjem novčanih sredstava, uglavnom u partnerstvu sa UNICEF-om. Sa ovom organizacijom Schneider Electric Hub je pokrenuo program „Pravo na saznanje“, koji je fokusiran na stvaranje boljih uslova za rast i razvoj dece – od vrtića i škola, preko bolnica i porodilišta, pa sve do organizacija koje su posvećena deci sa posebnim potrebama i mnogim drugima. Kroz ove, ali i brojne druge inicijative, Schneider Electric je u velikoj meri doprineo boljem životu zajednice, zbog čega je od strane Srpske asocijacije menadžera (SAM) proglašen za društveno – odgovornu kompaniju godine.

Kompanija će, kako su naveli Karić i Damljanović, i ubuduće nastaviti da neguje dobre odnose sa lokalnom zajednicom, uz najavu da će nastaviti da pomaže domaću ekonomiju daljim proširenjem mreže partnera kao i uvođenjem novih softvera na kojima će raditi programeri Schneider Electric Hub. Proglašena jednom od globalno najuticajnijih kompanija u domenu održivosti od strane Corporate Knights, kompanija će nastaviti da ulaže i razvija zelena rešenja i svoje poslovanje strateški i dalje usmerava na održivost i smanjenje negativnih posledica globalnog zagrevanja.

Podelite s prijateljima

Tweet