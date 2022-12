Sega superzvezde ToeJam i Earl dobijaju film

Prema The Holliwood Reporter-u, film ToeJam & Earl je trenutno u razvoju u Amazon Studios u partnerstvu sa Unanimous Media i Stori Kitchen.

ToeJam & Earl je samo najnovija franšiza video igrica koja se vezuje za film. Pored većih imena kao što su Super Mario Bros. i Sonic the Hedgehog koji dobijaju savremene adaptacije, takođe ćemo videti anime verziju Tomb Raidera koja stiže na Netflix, kao i verziju filma It Takes Two u živoj akciji, koji su takođe kojim upravlja Story Kitchen.

ToeJam & Earl nije igra koja je imala isti uspeh kao Super Mario Bros. ili Sonic the Hedgehog, ali ostaje nešto kao kultni klasik uglavnom zbog svog tromog umetničkog stila koji mogu opisati samo kao Nickelodeon-esque plus zvučni zapis koji zvuči kao E.T. upoznaje Run-DMC .

Trenutno nema dostupnih informacija o kastingu.

ToeJam i Earl su debitovali na Sega Genesis i dobili su nastavak na Sega Mega Drive sa ToeJam & Earl in Panic na Funkotronu. Treći naslov, ToeJam & Earl III: Mission to Earth, takođe je objavljen 2002. kao ekskluziva za Xbox. Nedavno je serija postala dostupna za moderne platforme 2019. godine, sa ToeJam & Earl: Back in the Groove. Originalna igra je na kraju stigla do Sega Genesis Mini, a Panic on Funkotron se može naći na Genesis Mini 2. Međutim, ako želite da saznate više o klasičnim unosima u franšizi, a nemate ni jedno od ove konzole koje leže okolo, trenutno možete nabaviti prve dve igre digitalno na Xbox-u, PlayStation-u i PC-u.

Izvor: TheVerge

