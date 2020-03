Skoro svi najprodavaniji telefoni u 2019. godini – iPhone ili Galaxy

Gotovo je kliše reći da Apple i Samsung diktiraju tempo tržišta pametnih telefona, ali sada postoji više dokaza koji podržavaju tu tvrdnju. Counterpoint Research je izračunao da je devet od top deset pametnih telefona koji su u svetu prodati 2019. godine napravili ili Apple, ili Samsung – Oppo-v A5 bio je jedini izuzetak na petom mestu.

iPhone XR i Galaxy A50 – šampionski

iPhone XR je imao jasnu prednost, i predstavljao je 3% svih prodatih telefona, dok je Galaxy A50 najbolji Android telefon na listi sa 1,8%. Tamo gde su ovi telefoni dominirali je druga stvar. Neće vas iznenaditi kada čujete da je Apple vladao Severnom Amerikom, zauzevši svih pet najboljih mesta, i zauzeo je dva prva mesta u Evropi. Međutim, u većini drugih mesta Samsung je imao prednost.

Samsung je imao najviše telefona među prvih pet u Evropi, Latinskoj Americi, na Bliskom Istoku i u Africi i većini Azijsko-Pacifičkog područja. Jedino mesto gde Apple i Samsung nisu uspeli da se plasiraju je, očekivano, Kina. Oppo, Vivo i Huawei vodili su liste u svojoj domovini.

Iako se to uklapa u procene tržišnog udela, to ne odražava u potpunosti tržište. Kompanije poput Huawei i BBK (koja poseduje Oppo, Vivo, Realme i OnePlus) često dobro prolaze, ali njihova telefonska prodaja ima tendenciju da se distribuira na više modela, a ne na mali broj favorita. Ipak, ovo je pokazalo nedostatak raznolikosti na tržištu, a Counterpoint je upozorio da je došlo do „konsolidacije“ u kojoj je sve manje i manje proizvođača mobilnih telefona doživelo uspeh. To je problem ako želite izbor telefona, posebno ako živite u mestu u kojem jedna marka ima primat.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet