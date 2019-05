Review: Samsung Galaxy A50 i A40 – Galaxy A nikad bolji

Osim vodeće serije Galaxy S, južnokorejski proizvođač mora da ponudi i ubedljive modele u srednjoj klasi, jer je upravo tu najveći broj kupaca. Stigla je sveže redizajnirana Galaxy A serija, pa Galaxy A50 i A40 predstavljaju racionalne alternative daleko skupljim modelima

U izrazito konkurentnoj atmosferi gde se proizvođači nadmeću za poverenje kupaca ogromnim brojem modela, a par hiljada dinara je razlika između prodajnog hita i ostajanja u večitom zapećku, Samsung se opredelio za strategiju osvežavanja i – preplavljivanja. Najavio je ogroman broj novih modela, gde će A serija pokrivati sve od bazičnog segmenta do srednje klase. Upravo modeli A50 i A40 predstavljaju neku vrstu zlatne sredine i optimalnog balansa.

Kompaktan i dopadljiv

Galaxy A40 je pristupačniji i hardverski nešto manje izdašan od A50 modela, ali za svoju kategoriju nudi mnogo. Pre svega, u najboljem Samsung maniru, stiže sa Super AMOLED ekranom, što je velika prednost u odnosu na konkurenciju, budući da čak i pristupačniji modeli dolaze s najboljim mobilnim ekranom. Reč je o Infinity‑U ekranu, što znači da spreda ima mali kružni zarez, u kome je smeštena selfi kamera rezolucije 25 megapiksela. Dijagonala od 5,9 inča znači da telefon veoma dobro leži u ruci, te da će njime lako baratati i korisnici s manjim šakama. Raskošna rezolucija 2340×1080 tačaka znači da će svako uživati u bogatim detaljima i multimedijalnim sadržajima.

„Pogon“ ovog telefona je osmojezgarni Exynos 7885 koji radi na 1,8 GHz i obezbeđuje solidne performanse telefonu. Kada se tome doda prisustvo 4 GB RAM‑a i 64 GB prostora za skladištenje podataka, što je dodatno moguće proširiti microSD karticom, jasno je da je i hardver ovog Dual SIM telefona prilično izdašan. Što se kamera tiče, koristi se sasvim korektan sistem s glavnim senzorom od 16 i pomoćnim od 5 megapiksela, što rezultuje dobrim fotografijama.

Serija A nudi dosta korisnicima koji žele najvažnije mogućnosti i opcije s potpisom prestižnog brenda, i uz nisku cenu. To je recept za uspeh

Baterija kapaciteta 3100 mAh obezbeđuje solidnu autonomiju telefona, a može se dopuniti preko USB‑C porta brzim punjenjem od 15 W. Sve u svemu, A40 možda ne menja previše dosadašnju formulu, ali svakako spada u najzanimljivije modele koje će korisnici imati na raspolaganju u kategoriji pristupačnih telefona.

Ubedljiv i kompletan

Galaxy A50 „deli gene“ sa A40 telefonom, ne može se poreći da po skoro svim pitanjima deluje kao da je bolji za klasu. Što objektivno i jeste. S manjim A40 deli istovetan tip ekrana, s tim što je dijagonala A50 modela većih i, makar naoko, ubedljivijih 6,4 inča. Telefon prosto fenomenalno leži u ruci zahvaljujući zakrivljenjima, kao i upotrebljenim materijalima. Oba telefona izrađena su od kvalitetne plastike, s tim što ga Samsung naziva 3D Glasstic, pošto deluje kao da je staklo (i definitivno jeste) veoma visokog sjaja. Impresionira kako su uspeli da učine telefon tako dobro oblikovanim i pogodnim za držanje u jednoj ruci, iako objektivno nije reč o malom uređaju.

Galaxy A50 je vrlo ubedljiv i po pitanju baterije. Njen kapacitet je 4000 mAh, a kompanija je dobro poznata po sjajnim optimizacijama, utkanim u Android 9 Pie operativni sistem, tako da se bez mnogo muke mogu izvući i dva dana autonomije, čak i ukoliko niste previše štedljivi. Dopuna ide preko USB‑C porta brzim punjačem snage 15 W. Kad smo kod sistema, Samsung‑ov One UI smatramo u ovom trenutku najboljom izvedbom korisničkog interfejsa na tržištu, s mnoštvom sjajnim opcija i funkcija. Možda bi telefoni mogli da stižu s manje preinstaliranog softvera, ali šta da se radi. To se svakako ne oseća na A50 modelu koji je na naš test stigao sa čak 128 GB skladišnog prostora. Uz 4 GB RAM‑a, te Exynos 9610 Octa čipset koji je prilično brz, snage definitivno neće nedostajati u bilo kom pogledu i iskustvo korišćenja će biti na maksimalnom nivou.

Kamera deluje veoma ubedljivo na papiru – ovo je sistem s tri kamere, na telefonu koji po cenovnom parametru zauzima sekciju koju je držao Galaxy A7 prošle godine. Glavna kamera ima rezoluciju 25 megapiksela, sa otvorom blende f/1.7 i Phase Detection autofokusom, a prate je ultraširokougaoni senzor od osam i pomoćni senzor za merenje dubine od pet megapiksela. Samsung se postarao da optimizuje foto i video iskustvo, pa tako A50 spada u sam vrh po kvalitetu snimaka u svojoj cenovnoj kategoriji. Slično se može reći i za selfije, budući da je implementirana selfi kamera rezolucije 25 megapiksela, slično kao i kod A40, što jasno govori da su Južnokorejci shvatili da na selfi kamerama ne treba štedeti. Uostalom, čak 75 odsto korisnika se u anketama izjašnjava da im je selfi kamera bitnija od glavne.

Među mnogim korisnim funkcijama novajlije je stari dobri Always On display, sistem prikazivanja informacija na displeju i kada je ekran ugašen. Ne samo da time A serija uspeva da ponudi iskustvo kakvo daju višestruko skuplji telefoni već je uvedeno i prikazivanje ikona u boji. To je dobar, ali i donekle iznuđen potez, jer Galaxy A50 nema notifikacionu LED lampicu zbog ograničenog prostora. Za razliku od A40, kome je skener otisaka prstiju smešten na poleđini, model A50 integriše skener otisaka prstiju u ekran, što je još jedna situacija u kojoj prati uređaje daleko veće cenovne kategorije.

Iznad konkurencije

Iako se tu i tamo može uputiti poneka primedba novim modelima Galaxy A serije – pre svega da je plastični materijal visokog sjaja veoma klizav i sklon prljanju – lako je videti da novi telefoni nude dosta korisnicima koji žele najvažnije mogućnosti i opcije upakovane u paket s potpisom prestižnog brenda. Besprekorni Super AMOLED ekrani svrstavaju ih u klasu za sebe, i može se reći da novi uređaji imaju sve preduslove da postanu podrazumevani izbor korisnika koji žele pristojan i dostupan telefon dobrih karakteristika. U tom smislu, dali bismo blagu prednost Galaxy A50 uređaju koga odlikuje sjajan miks osobina, te ga preporučujemo svakome ko dvaput meri pre nego što preseče.

