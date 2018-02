Sledeći nivo cloud servisa

Koncept cloud računarstva nastao je zbog hostovanja poslovnih aplikacija. U tom pogledu, „oblak“ pruža realne prednosti – bržu alokaciju resursa, veću fleksibilnost, uštedu novca, visoku performantnost i pouzdanost sistema.

Cloud se uglavnom odnosi samo na infrastrukturu (tzv. IaaS model), ali to nije dovoljno da bi vaša aplikacija funkcionisala. Pored same infrastrukture (vCPU, RAM, HDD), aplikaciji su neophodne i dodatne biblioteke, servisi i alati. Zahtevnije aplikacije, kao što su e‑commerce ili ERP platforma, neretko mogu imati prilično kompleksnu arhitekturu koja uključuje load balansere, sisteme za keširanje, klaster baza podataka itd.

Upravljanje infrastrukturnim komponentama neophodnim za rad aplikacije prilično je kompleksno i zahteva dosta vremena i znanja kako bi se održao neophodan nivo dostupnosti i performantnosti. U ekstremnim slučajevima zahteva tim specijalista sačinjen od sistem administratora, Linux inženjera, devops‑a i sve izazove koji prate kadrovsko upravljanje takvim timom, kao i troškove plata. U nedostatku adekvatnog održavanja dolazi do sporijeg učitavanja ili kompletnog „pada“ aplikacije prilikom naglog skoka broja posetilaca u kratkom vremenskom roku. U tim situacijama neophodno je skalirati sistem dodavanjem resursa (dodatni VM, povećavanje količine RAM‑a, veći vCPU takt…) i rekonfiguracijom sistema kako bi se iskoristili novi resursi. Dodatno, svaki tehnički sistem ujedno je „živ sistem“ i zahteva kontinuiranu brigu i ažuriranje komponenti novim verzijama softvera. Na kraju, sve to treba dokumentovati i nadgledati adekvatnim monitoring sistemom koji zna da bude prilično kompleksan i posebna briga za sebe.

Neki ljudi vole sve da rade sami, što je u raznim slučajevima opravdano. Ali ako vam IT nije primarna delatnost, ne obezbeđujete dodatni doprinos svom poslovanju u smislu tržišne diferencijacije ili povećanja komercijalnih rezultata, time što se bavite upravljanjem aplikativnom IT infrastrukturom, čak i ako se radi o cloud-u.

U današnjem svetu kompleksne tehnologije koja se brzo menja i sve veće konkurencije na tržištu, uspešna preduzeća sve više se fokusiraju na svoju primarnu delatnost i outsourcing ostalih aktivnosti. Bavite se prodajom i brigom o klijentima, a ne IT infrastrukturom. Cloud je bio prvi korak ka tome, koncept Managed cloud‑a to podiže na sledeći nivo.

Konkretno, koncept Managed cloud‑a obuhvata:

definisanje arhitekture aplikativne infrastrukture,

administraciju i održavanje,

monitoring i izveštavanje,

obezbeđivanje adekvatnog nivoa performantnosti,

upravljanje bezbednošću sistema,

bekapovanje i disaster recovery,

održavanje visoke dostupnosti (HA),

instalaciju i održavanje platformi (WordPress, Magento, SharePint, Lync…),

instalaciju i održavanje servisa (Apache, nginx, MySQL, MongoDB, Redis…),

instalaciju i održavanje alata (Ansible, Puppet, LogStash…),

jedan kontakt za 24/7 podršku,

nezavisnost od vendora (Linux odnosno open‑source ili Microsoft tehnologije) i

nezavisnost od cloud provajdera (Amazon AWS, Microsoft Azure, NetCast Cloud…).

Znamo da vam je IT problem i trošak. Mi verujemo da može biti prilika i investicija. NetCast se od početka pozicionirao kao IT partner biznisu, odnosno našim klijentima. Mi verujemo da, kada smo mi uspešni u svom poslu – upravljanju IT infrastrukturom – vama olakšavamo da budete uspešni u vašem poslovanju. Tu filozofiju primenili smo i na našem Cisco sertifikovanom cloud servisu kako biste vi iskoristili punu moć cloud‑a bez neophodne konstantne brige i IT ekspertize.

Goran Martić

(Objavljeno u PC#251)

