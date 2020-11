TikTok sada ima još jednog konkurenta na tržištu – Snapchat. Kompanija Snap je lansirala Spotlight, novi segment u aplikaciji koji će prikazivati video koji su napravili korisnici.

Iako nije prvi put da aplikacija ima “video drugih korisnika”, prvi je put da su ti videi na posebnom mestu, odnosno da su istaknuti. Ukoliko to nije dovoljno da motiviše ljude da prave sadržaj, Snap se odlučio da plati određenim korisnicima za ovakve sadržaje. Kompanija navodi da će platiti do milion dolara dnevno svim korisnicima do kraja godine – onima koji će praviti deliti svoje klipove kroz aplikaciju.