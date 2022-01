Sony lansira PlayStation VR2 slušalice za PS5

Uskoro stiže novi Sony-ev hedset za PlayStation 5 konzolu, po imenu PlayStation VR2. Slušalice će sadržati napredniju tehnologiju za praćenje očiju, što će poboljšati iskustvo igranja igara.

Karakteristike novog VR hedseta

Sony je objavio detalje vezane za novi slušalice za virtuelnu realnost i zagolicao javnost tizerom vezanim za VR iskustvo u demo verziji prestojeće PlayStation igre. Hedset će raditi na PlayStation 5 konzoli, izbačenoj 2020. godine.

Novi gedžet dolazi sa OLED displejom koji podržava 4K rezoluciju, kao i novim kontrolerom PS VR2 Sense. Moći će da se poveže sa PS5 putem jednog kabla. Sistem će sadržati tehnologiju za praćenje očiju i ugrađeni motor koji omogućuje taktilne vibracije. Tehnologija za praćenje očiju bi, navodno, trebalo da obezbedi puno složeniji input za karaktere u igri.

“Horizon Call of the Mountain” probni kamen za PlayStation VR2

U trejleru igre “Horizon Call of the Mountain”, kompanija je pokušala da dočara kako, okvirno, izgleda VR iskustvo igre. U “Horizon Zero Down” igri, igrači se u postapokaliktičkom svetu bore sa mašinama koje liče na dinosauruse. Serija interaktivnih Horizon igara počela je 2017. godine, a Sony sledećeg meseca objavljuje nastavak “Horizon Zero Down”, pod nazivom “Horizon Forbidden West”.

Kao što možemo da primetimo, VR industrija ide u pravcu velikih investicija i razvoja hardvera za virtuelnu realnost, čemu značaj daju ambiciozni projekti kompanije Meta. Značajan broj kompanija pokušava da profitira na novom Metaverse trendu. Korisnici u Metaverse-u mogu da rade, igraju se, pa čak i da trguju, a očekuje se da će se lista ovih mogućnosti u budućnosti proširiti. Oculus Quest 2 VR slušalice bile su popularan poklon za vreme praznika, a glavna Oculus aplikacija nalazi se na vrhu traženih aplikacija na Apple app store-u.

