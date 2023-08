Sony najavljuje PlayStation Plus igre za avgust 2023: PGA Tour 2K23, Dreams, i još više

PlayStation Plus pretplatnici imaju pristup tri nove igre počevši od 1. avgusta.

Ponuda uključuje tri nova naslova i dostupna je PlayStation Plus pretplatnicima na Essential, Extra i Premium

Lista uključuje PGA Tour 2K23, Dreams i Death’s Door. Ove igre će biti dostupne za preuzimanje do 4. septembra.

Prva igra u postavi je PGA Tour 2K23. To je igra simulacije golfa koja omogućava igračima da se takmiče protiv profesionalnih golfera, da prilagode sopstvene likove i terene i da se pridruže onlajn društvima i turnirima. Igra uključuje i muške i ženske profesionalce, uključujući Tajgera Vudsa, i podržava onlajn i lokalne režime za više igrača.

Sledeća igra je Dreams. To je kreativna platforma koja omogućava igračima da prave i dele sopstvene igre, muziku, umetnost, animaciju i još mnogo toga. Igru je razvio Media Molecule, studio iza LittleBigPlanet i Tearaway. Dreams takođe uključuju Tren, novu igru Media Molecule koja priča ličnu priču o odrastanju i moći igre.

Na kraju, Death’s Door je akciono-avanturistička igra koja prati vranu koja radi kao žetelac duša. Igra kombinuje borbu, magiju, istraživanje i zagonetke u mračnom i hirovitom svetu. Igrači će se susresti sa raznim zverima i polubogovima dok pokušavaju da uspostave ravnotežu u zemlji.

Članovi PlayStation Plus-a takođe mogu da preuzmu Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered i Endling – Extinction is Forever do 31. jula. Pored toga, PlayStation Plus nudi mesečnu listu pesama na Spotify-u sa pesmama inspirisanim igrama.

U međuvremenu, na PlayStation Showcase-u u maju, Sony je otkrio da će Project Q, njegov novi ručni uređaj za igre, biti lansiran ove godine. Prezentacija je pokazala mnoge karakteristike konzole, ali nije pomenula na kojoj će platformi raditi. Sada, novo curenje videa otkriva operativni sistem koji koristi osnovnu verziju Android-a. Postoji rudimentarni interfejs sa jednostavnim sistemom menija i QR kodom, verovatno za povezivanje konzole sa PlayStation 5.

Izvor: Techlusive

