Space Elevator: Lift za svemir

Naučnici o svemirskom liftu sanjaju već vekovima, a ti snovi su uglavnom bili stvar naučne fantastike. Novi planovi bi Space Elevator mogli da prevedu u stvarnost, makar u sledećem veku.

U okviru projekta „Otvorena pisma sledećem stoleću“ nastalo je i pismo koje pita za sudbinu svemirskog lifta. Već danas je jasno da je neophodno mnogo energije da bi se stvari otpremile u kosmos, te je jedan od centralnih futurističkih snova i svemirski lift – dugački kabl koji bi povezivao Zemlju i neku svemirsku stanicu, a uz pomoć kojeg bi transport do određenih tačaka u kosmosu bio znatno olakšan.

Problem je u tome što bi takav sistem zahtevao lak i izdržljiv kabl, pa istraživači sa Univerziteta u Pekingu tvrde da su pronašli materijal koji bi to omogućio, a radi se o vlaknima koja su sastavljena od ugljeničnih nanocevi, koja bi u budućnosti mogla da omoguće izgradnju kosmičkog liftnog sistema. Tako transport materijala i opreme u kosmos više ne bi zahtevao ogromne količine energije, a samim tim ni novca. Ipak, da bi se došlo do lifta koji vodi do neke tačke u svemiru neophodno je da se reše svi tehnički problemi, a jedan od prvih su količine novog materijala koje su neophodne za konstruisanje kabla, te štit koji bi ga čuvao od kosmičkog otpada.

Kreatori tvrde da jedan kubni centimetar novog kabla može da izdrži više od 800 tona tereta, što znači da bi u kosmos mogao da transportuje oko 160 slonova, ako to bude neophodno. Upravo zbog toga se ovaj materijal opisuje kao najjači u odnosu na sve što je pre moglo da se vidi, te se očekuje da u budućnosti ima široku primenu, pa čak i da omogući konstrukciju dugo priželjkivanog kosmičkog lifta.

U pomenutom pismu se ističe da će lift biti neverovatan skok u nepoznato, što skoro sigurno znači neprijatna iznenađenja i potencijalne katastrofe. Kao najveća opasnost ističe se kosmički otpad – oko 60% satelita koji su trenutno u kosmosu nije više u funkciji, a do sada je detektovano oko 16 hiljada komada krupnog svemirskog otpada koji se kreće velikim brzinama. To znači da će biti neophodno da se prvo reši problem otpada iz 21, da bi se ušlo u lift 22. veka.

