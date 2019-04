Space X Crew Dragon: Eksplozija koja utiče na budućnost kosmičkih letova

Eksplozija koja je 20. aprila oštetila test verziju Crew Dragon letelice iz kompanije Space X mogla bi da utiče na planove agencije NASA, te na budućnost kosmičkih ekspedicija koje bi kretale sa tla Sjedinjenih Američkih Država.

Članovi NASA i Space X timova istakli su da se testiranja obavljaju da bi se učilo na greškama i da je Dragon Super Draco Static Fire test, koji je istina krenuo naopako, ipak dragocena lekcija. Nakon što se ustanovi zbog čega je došlo do greške, letelica će moći da dobije neophodna poboljšanja, te se tako približi komercijalnim letovima koji će astronaute transportovati do određenih tačaka u kosmosu. Eksperti iz kompanije NASA se nadaju da će se to dogoditi uskoro, budući da se od zatvaranja svemirskog programa 2011. godine oslanjaju na rusku raketu Soyuz, koja se koristi za transport astronauta do Internacionalne svemirske stanice.

SpaceX je već obavio jedan uspešan Crew Dragon let, naravno bez posade, a u okviru Demo-1 misije koja se okončala nakon što se letelica vratila na Zemlju i „sletela“ u Atlantski okean. Prva misija sa posadom bila je zakazana za 25. jul, ali se pretpostavlja da će datum biti pomeren nakon eksplozije tokom poslednjih testiranja. Space X još uvek nije objavio tačne uzroke eksplozije, tako da ne može sa tačnošću da se tvrdi na koliko će sledeći let biti odložen, budući da to zavisi od prirode i ozbiljnosti kvara.

Izvor: Space.com

Podelite s prijateljima

Tweet