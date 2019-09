Space X spreman za nova Starship testiranja

Space X nastavlja dalje nakon što je Starhopper završio sa testiranjima, te je u tom kontekstu podnet zahtev za dozvolu da se nastavi sa Starship testovima.

Radi se o letelici koja će se vinuti dalje od svojih prethodnika, budući da spada u takozvane “orbit-class” modele, pa se očekuje da dođe do preko 20 kilometara iznad površine Zemlje, a pre nego što se vrati na mesto sa kojeg je prethodno poletela. Iako se ne radi o pravom testiranju letenja u orbiti, nove visine Space X približavaju zacrtanom cilju, a radi se o prilično dinamičnom rasporedu testiranja, što ukazuje na to da Space X trpi pritiske da nastavi napred, a kako bi se prvi komercijalni Starship let dogodio već 2021. godine.

Getting ready for flight of orbit-class Starship design https://t.co/CtXtq522ia — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2019

Lansiranje je zakazano za oktobar, te se očekuje da napredniji Starship poleti već 13. oktobra.

Izvor: Engadget