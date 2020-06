SpaceX: Autostoperski vodič za satelite

Satelitska kompanija Planet planira d iskoristi „vožnju“ do svemira, i na željenu lokaciju stigne uz pomoć Falcon 9 rakete i kompanije SpaceX.

Tako bi tri satelita kompanije Planet trebalo da se nađu među 60 novih Starlink jedinica, i prvi iskoriste novu uslugu koju nudi kompanija SpaceX. U pitanju je „deljenje prevoza“ do kosmosa, zahvaljujući kojem će se Planet sateliti naći u već formiranoj SkySat konstelaciji u nižoj Zemljinoj orbiti. U sistemu je trenutno 15 letelica koje nisu veće od prosečne mašine za pranje veša, i služe za fotografisanje Zemlje. Konstelacija bi uskoro trebalo da dobije još šest novih satelita, od kojih prva tri kreću sa sledećom Starlink serijom, a preostala tri sa narednom koja bi trebalo da poleti u julu.

Ovo ipak nije prvi put da SkySats sateliti do željene lokacije idu uz pomoć Falcon 9 rakete, budući da je u decembru 2018. godine sedam satelita do niže orbite stiglo upravo na ovaj način. U pitanju je bila takozvana „SSO-A misija“, u okviru koje je u kosmos poslato 64 satelita, i to sve uz pomoć samo jedne rakete. Za to lansiranje bila je odgovorna kompanija Spaceflight, a SpaceX sada direktno sarađuje sa manjim satelitskim kompanijama, što je deo novog programa koji je najavljen 2019. godine.

Nova saradnja došla je u trenutku kada Planet povećava rezoluciju fotografija, i u momentu kada svoje SkySat satelite približava Zemlji. Kompanija je objavila i novu online platformu na kojoj potencijalni klijenti mogu da traže snimke određenih oblasti, tako da se očekuje još satelita, a kako se potražnja bude povećavala.

Izvor: The Verge

