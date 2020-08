SpaceX: Ubrzana proizvodnja Starlink satelita

Zbog sve većeg interesovanja za Starlink internet SpaceX je ubrzao proizvodnju satelita, a analitičari tvrde da je u pitanju brzina koja u kosmičkoj industriji nije zabeležena sve do sada.

Ubrzano širenje

Tako se sada proizvodi 120 satelita mesečno, a proizvodi se i na hiljade terminala u koje je uloženo 70 miliona dolara. U Starlink je do sada uloženo na stotine miliona dolara, a cilj je da se stigne do konstelacije od čak 12 hiljada satelita, koji bi korisnicima omogućili korišćenje super-brzog interneta. Kompanija je do sada lansirala skoro 600 jedinica, a grade se i stanice na Zemlji, sa terminalima koji će korisnike povezivati na ovu mrežu.

Iako nije moguće proizvodnju SpaceX kompanije uporediti sa proizvodnjom drugih kompanija, a zbog toga što se letelice i sateliti razlikuju po kompleksnosti, eksperti tvrde da ovakav tempo do sada nije zabeležen u proizvodnji satelita. Falcon 9 raketa može da ponese 60 satelita, pa se zbog toga žuri i sa Starship testovima, budući da će ova letelica po jednom lansiranju moći da poveze čak 400 satelita.

