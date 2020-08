Procureli podaci o Xbox Series S

Pre nego što je Microsoft otkrio konzolu sledeće generacije, Xbox Series X, procureli su podaci o jeftinijoj verziji ove konzole, verovatno konzole bez diska, pod nazivom “Lockhart”.

Naziv konzole Xbox Series S

Jedan od korisnika je izgleda uspeo da kupi kontroler za konzolu sledeće generacije Xbox Series X, a na pakovanju se jasno vidi da piše da je dizajnirano za “Xbox Series X | S“.

Izvori su potvrdili da je u pitanju Xbox Series S, konzola koju Microsoft tek treba da najavi i objavi. Pridružiće se seriji Xbox Series X, koji je najavljen za 12. decembar, ali još uvek nije poznata cena, niti tačan datum kada će jeftiniji Xbox biti objavljen.

Ako se nastavi tradicija koju je Microsoft uradio sa Xbox One S, Xbox Series S biće pristupačniji finansijski, ali i dalje moćna konzola bez pogona za disk. Ranije objavljeni podaci otkrili su da će Series S biti namenjen za rezolucije 1080p, 1440p, a ne za 4K. Zbog toga, imao bi 7,5 GB RAM memorije, a ne 13,5 koliko ima na Series X, zajedno sa malo slabijim procesorom i grafičkim performansama. Neki stručnjaci smatraju da bi Microsoft mogao da spoji novu konzolu i Xbox Game Pass Ultimate kroz Xbox All Access, i to po jednoj jedinstvnoj mesečnoj naknadi. Iako tehnički podaci nisu navedeni, ostaje nam da sačekamo izlazak nove konzole i ostale detalje koji će biti predstavljeni tokom avgusta.

Izvor: Engadget

