Srbin hakovao FIFA 18 i ukrao stotine hiljada dolara

Ko kaže da Srbija nema jake igrače u FIFA igrama? Jedan Srbin je zaradio stotine hiljada dolara tako što je preprodavao ukradenu FIFA 18 in-game valutu u vrednosti od 324,000 dolara. Ipak, njegova sreća je kratko trajala, pošto ga je FBI uhapsio i sproveo pred američki sud.

Srbin hakovao FIFA 18 – i završio u zatvoru

Reč je o FIFA kriminalcu (ne onom što namešta domaćine svetskih prvenstava) Martinu Marsiću (25) koji ima srpsko i italijansko državljanstvo. On je uhapšen pod sumnjom da je hakovao servere Electronic Artsa odakle je ukrao valutu koja se koristi u FIFA 18 igri kako bi je preprodavao na internetu. On je uhapšen na aerodromu i odmah sproveden pred sudiju u San Francisku gde je optužen da je pristupio zaštićenom kompjuteru bez dozvole kako bi došao do informacija koje će mu doneti nedozvoljenu finansijsku dobit.

Ukoliko Martin bude osuđen, smeši mu se druženje sa američkim zatvorenicima narednih pet godina, a tu je i “sitnica” u vidu finansijske kazne od 250,000 dolara. Kako navodi FBI, on je hakovao igru NBA Live 15 kako bi preko nje došao do FIFA 18 servera. On je tada distribuirao kopiju igre na 17,000 EA naloga, a in-game valutu na 8,000 naloga. On je te naloge kasnije prodao na crnom tržištu. Marsić će se pojaviti pred sudom sledeće nedelje kako bi mu se odredila kaucija i datumi narednih saslušanja.

Ovo nije prvi put da FBI hapsi srpske hakere, naprotiv, čini se da ovaj vid kriminala dobija na popularnosti kod nas. Ipak, kako su hapšenja sve češća postavlja se pitanje, da li se to baš isplati.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet