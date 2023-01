Šta je najvažnije kod odabira pametnog sata?

Vaš telefon je neophodna alatka u svakodnevnom životu, ali koliko je zgodno vaditi ga iz džepa svaki put kada treba da nešto uradite brzo?

Pronađite najbolji komad za ručni zglob za vas

U svetu u kome je pametni telefon brzo prevazišao potrebu za satom na vašem zglobu, stvari se vraćaju na drugu stranu. Pametni satovi vam pružaju sve prednosti tradicionalnog ručnog sata, a istovremeno vam pružaju mnoge dodatne funkcije koje ćete videti na svom pametnom telefonu. Odabir pravog pametnog sata za vas je malo komplikovaniji od kupovine običnog ručnog sata. Skuplji, najbolji pametni satovi se ne svode na jedno rešenje za sve. Umesto toga, čak i vaš izbor pametnog telefona može uticati na ono što je najbolje za vas, jer Apple pametni satovi rade samo sa Apple telefonima, a neki Android satovi rade samo sa drugim Android uređajima. Ako ste odlučili da želite pametni sat na ruci, mi smo tu da vam pomognemo da otkrijete šta je najvažnije. Pored toga, odabrali smo naše omiljene pametne satove, za koje verujemo da su neki od najboljih pametnih satova koje možete kupiti danas.

Evo svega što treba da znate.

Šta je pametni sat?

Pametni sat je veoma sličan običnom ručnom satu, ali je zapravo nosivi računar u obliku sata. Kao i vaš pametni telefon, on (obično) ima interfejs sa ekranom osetljivim na dodir sa nizom funkcija koje možete da koristite. To uključuje omogućavanje pristupa aplikacijama društvenih medija, primanje i odgovaranje na poruke, upućivanje poziva i praćenje vaših treninga. Mnogi takođe rade kao prenosivi muzički plejeri kada ih uparite sa slušalicama. GPS je standardna funkcija za mnoge pametne satove, tako da možete da pratite gde idete i gde ste bili, zajedno sa alatkama za praćenje zdravlja kao što je praćenje otkucaja srca.

Pametni sat takođe funkcioniše kao običan sat, tako da i dalje možete da vidite koliko je sati, podesite alarme i koristite funkciju štoperice.

Šta nude pametni satovi?

Kao i kod kupovine bilo čega, važno je razmišljati o tome zašto želite pametni sat. Ovih dana pametni satovi mogu koštati desetine ili stotine evra, zavisno od toga koje karakteristike treba da ponude. Skoro svi pametni satovi pokrivaju osnove, kao što je rad kao običan sat, nudeći osnovne alate za praćenje fitnesa i uparivanje sa vašim telefonom radi pružanja dodatne funkcionalnosti. Ako ste isključivo zainteresovani za fitnes stranu stvari i nije vam potrebno da vaš uređaj radi toliko kao pametni sat, možda će vam trebati jedan od najboljih fitnes trackera. Oni su obično osnovniji od pametnog sata (iako ne uvek), ali će vas i dalje pratiti kada vežbate. Kada kupujete pametni sat, razmislite zašto ga želite. Da li tražite dodatak koji će vam pomoći da hodate dalje i da lakše istražujete? Ili jednostavno želite fantastičan modni dodatak na svom zglobu koji radi neke podjednako dobre stvari? Obe opcije su izvodljive, ali moraćete da se fokusirate na različite pametne satove da biste maksimalno iskoristili svoj cilj. Neki pametni satovi rade sve te stvari, ali takođe imaju cenu koja odražava njihovu fleksibilnost. Razmislite i o svom budžetu, jer želite da potrošite odgovarajući iznos za svoj životni stil.

Da li je vredno nabaviti pametni sat?

Samo vi znate odgovor na to. Nema mnogo jeftinih pametnih satova – moraćete da uložite u kupovinu da biste dobili jedan od najboljih. Ako ne volite da nosite bilo šta na zglobu, pametni sat će verovatno biti prolazan interes koji će uskoro završiti u fioci na koju ste zaboravili. Međutim, to može biti isplativa kupovina ako planirate da koristite pametni sat da biste uneli promene u svoj život. Ne govorimo samo o tome da ga koristite da bismo vas motivisali da češće vežbate. Imati pametni sat može smanjiti koliko često gledate u svoj pametni telefon tokom dana, što može povećati vaš nivo produktivnosti ili vam omogućiti da budete u trenutku više nego inače. Plus, naravno, pametni satovi mogu biti veoma zabavni za ljubitelje tehnologije.

Koji su nedostaci pametnog sata?

Najznačajniji nedostatak pametnog sata je trajanje baterije. Neki uređaji nude nedelje trajanja baterije, ali većina vam daje samo nekoliko dana pre nego što ih morate ponovo napuniti. Zbog toga im je potrebno više održavanja nego običnom ručnom satu, iako ga uvek možete dopuniti na isti način kao što to činite svoj pametni telefon.

Koliko dugo traju pametni satovi?

Razgovarali smo o trajanju baterije pametnih satova, ali važno je zapamtiti da i sami uređaji takođe imaju vek trajanja. Kao i kod vašeg telefona, tehnologija postaje starija i možda ćete otkriti da vaš pametni sat na kraju prestane da ima ažuriranja, što znači da zaostaje i da se uvek osećate obaveznim da kupite novi. To se ne dešava sa običnim satovima, zbog čega se mogu prenositi na generacije.

Da li treba da nosite telefon sa pametnim satom?

Ovo zavisi od vrste pametnog sata. Neki pametni satovi imaju mobilnu vezu, tako da možete da ih dodate na svoj telefonski nalog i koristite potpuno nezavisno od telefona. Drugi imaju ugrađenu memoriju tako da dobijate ograničenu funkcionalnost dok je daleko od pametnog telefona. Uglavnom, najbolje je pretpostaviti da morate da imate telefon blizu pametnog sata za Bluetooth povezivanje, ali to lako može značiti da ga držite u džepu ili torbi u blizini.

Koji je najbolji pametni sat?

Najbolji pametni sat za vas zavisiće od brojnih faktora i važno je da pažljivo razmotrite sve opcije koje postoje pre nego što donesete bilo kakvu odluku.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet