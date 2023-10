Starlink-ova Direct to Cell usluga biće dostupna 2024. godine

Razgovori, prenos podataka i IoT mogućnosti neće biti dostupni verovatno do 2025. godine.

“Neće biti mrtvih zona gde god da se nalazite”

Lansiranje dugo očekivane satelitske ćelijske usluge Starlink-a, pod nazivom Direct to Cell, počinje korišćenjem SMS poruka 2024. godine. Sistem će konačno omogućiti “univerzalni pristup slanju poruka, pozivanju i korišćenju interneta gde god da se nalazite”. Takođe, usluga će omogućiti povezivanje sa uređajima u okviru Internet of Things putem LTE standarda.

Starlink je sklopio partnerstvo sa kompanijom T-Mobile na ovom projektu, koji je prvobitno najavljen u avgustu prošle godine na događaju “Coverage and Above and Beyond“. Zajednička saradnja podrazumeva da će T-Mobile rezervisati deo svog 5G spektra za upotrebu od strane Starlink-ovih satelita druge generacije. Zauzvrat, Starlink će omogućiti T-Mobile telefonima pristup satelitskoj mreži, čime će provajder usluga dobiti “gotovo potpunu pokrivenost” Sjedinjenih Američkih Država.

Na događaju prošlog avgusta, izvršni direktor kompanije SpaceX, Elon Musk je tvitovao da će “Starlink V2” biti lansiran ove godine na određenim mobilnim telefonima, kao i u Tesla vozilima. “Bitna stvar u vezi ovoga je da ovo znači da nema mrtvih zona bilo gde u svetu za vaš mobilni telefon,” rekao je Musk. “Izuzetno smo uzbuđeni što to radimo sa T-Mobile-om.”

Prvobitna procena revidirana je tokom panel diskusije koja se odigrala u martu na konferenciji Satellite Conference and Exhibition 2023. Jonathan Hofeller, potpredsednik za prodaju Starlink-a, tada je izneo novu procenu. Prema toj reviziji, testiranje nove usluge je počelo 2023. godine. Važno je napomenuti da se radi o testiranju, a ne o komercijalnom lansiranju ili punom operativnom stanju usluge.

Starlink će morati da lansira potpuno novu seriju mikrosatelita

Postojeći konstelacija od 4.265 satelita nije kompatibilna sa novom uslugom, pa će Starlink morati da lansira potpuno novu seriju mikrosatelita sa instaliranim neophodnim eNodeB modemima u narednih nekoliko godina. Kako se bude lansiralo više satelita, dostupne će postati kako glasovne tako i funkcije za prenos podataka.

Kao usluga isključivo za slanje poruka putem satelita, Direct to Cell će odmah imati konkurenciju od strane Apple-a. Apple je impemetirao opciju za hitne pozive putem satelita u iOS-u 14. Takođe, tu je Qualcomm-ov konkurentski Snapdragon Satellite, koji šalje tekstualne poruke Android telefonima iz orbite koristeći Iridium konstelaciju.

Očekuje se da će konkurencija biti žestoka na ovom rastućem tržištu. Satelitska ćelijska usluga potencijalno može biti “najveća kategorija u satelitskoj industriji.”

