Steam: Letnji popusti i najbolje jeftine igre

Zbog letnjih Steam popusta najpopularnije su one igre s najnižim cenama. U samom vrhu je PlayerUnknown’s Battlegrounds, koji je već dugo popularan, budući da je odavno skrenuo pažnju na battle royale žanr.

PlayerUnknown’s Battlegrounds je privukao pažnju i zbog ažuriranja koje je donelo nova oružja, mape i vozila, ali i zbog velikog popusta – umesto trideset, igra sada košta oko petnaest evra. Na drugom mestu je Sea of Thieves, koji se oporavio nakon lošeg starta, a zahvaljujući stalnim ažuriranjima. Na trećem je igra Sekiro: Shadow Die Twice – GOTY, a prate je GTA V Premium Edition, Rust, It Takes Two, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Valve Index VR Kit, Halo: Master Chief Collection, te Red Dead Redemption 2.

Ljubitelji ističu da na platformi postoje i druge igre koje mogu da se nabave po još povoljnijim cenama, a zadovoljavaju potrebe strastvenih gejmera. Na prvom mestu je Celeste – priča o mladoj ženi koja pokušava da savlada planinski uspon (košta pet evra), potom Far Cry 5 – priča o ruralnim krajevima Amerike u kojima vlada opasan religijski kult (devet evra), The Friends of Ringo Ishikawa koja podseća na retro akcione igre (šest evra), Gris – priča o patnji i emocionalnom sazrevanju (sedam evra), Little Nightmares: Complete Edition (oko osam evra), te Rainbow Six Siege (oko osam evra).

Tu su i neki popularniji naslovi, poput igre Resident Evil 7: Biohazard koja može da se kupi za svega 9,89 evra. Steam Summer Sale traje do 8. jula, tako da bi zainteresovani trebalo da požure u online prodavnicu.

