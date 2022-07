Steknite digitalne veštine za poslove budućnosti kroz besplatnu edukaciju

Microsoft globalnu inicijativu za besplatno sticanje digitalnih veština u Srbiji je iskoristilo gotovo 60.000 ljudi. Inicijativa je dodatno proširena saradnjom sa Forumom mladih s invaliditetom, čiji su članovi imali priliku proći besplatne edukacije.

Kada nam se dnevna soba pretvorila u kancelariju i učionicu, radnu rutinu je prekinulo kuvanje ručka, a umesto popodnevnih sportskih aktivnosti, vreme smo provodili u video razgovorima sa kolegama. Isti proces su prošle kompanije i organizacije u kojima radimo – ako se nisu brzo prilagodile ili ako nisu bile digitalizovane, suočile su se sa izazovima ubrzane digitalne transformacije kako bi zaposlenima omogućile da rade od kuće. Microsoftova inicijativa za besplatno sticanje digitalnih veština pokrenuta je polovinom 2020. godine i od tada je gotovo 60.000 ljudi iz Srbije iskoristilo priliku da besplatno edukuje na platformama LinkedIn Learning, Microsoft Learn i GitHub Learning Lab. Pored edukacije, učesnici su mogli proći i pripreme te polagati ispit za svetski priznat Microsoft sertifikat. Microsoft je u Srbiji inicijativu proširio u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom, čiji su članovi imali mogućnost besplatne edukacije da bi mogli konkurisati za neke od najtraženijih poslova današnjice, kao što su IT administrator ili programer softvera.

Tim povodom smo razgovarali sa predstavnicom Foruma mladih sa invaliditetom, Jovanom Krivokuća-Milovanović, koja nam je posvedočila da se Forum od 2008. godine intenzivno bavi zapošljavanjem osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, te da je saradnja i sama inicijativa bila još jedan stepenik koji će doprineti unapređenju zapošljivosti osoba sa invaliditetom.

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) se fokusira na obuke i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – recite nam nešto više o vašoj organizaciji.

Forum mladih sa invaliditetom je 2008. godine kreirao program zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji nudi čitav set usluga koje doprinose povećanju zapošljivosti osoba sa invaliditetom (radionice, obuke, priprema za razgovor za posao, karijerno vođenje i savetovanje, kursevi jezika, radna praksa, IT prekvalifikacija, i dr). Razvili smo i online alat Portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs kao kanal komunikacije i povezivanja između osoba sa invaliditetom koje traže posao i poslodavca koji imaju otvorene pozicije. Početkom 2021.godine, kreirali smo Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz koju poslodavcima pružamo stratešku podršku u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

U martu 2022. u okviru Microsoftove globalne inicijative za razvoj vještina održane su obuke Data Analyst i Software Developer u organizaciji Semos Education uz saradnju sa kompanijom Microsoft i FMI – kakva su vaša iskustva?

Kompanija Microsoft i Semos Education su u okviru nastavka GSI inicijative pripremljene materijale na LinkedIn i GitHub platformi otvorili na korišćenje korisnicima Foruma mladih sa invaliditetom, kao i mentorske radionice na kojima su korisnicima Foruma predstavljene profesije Software developer i Data analyst i izvršena inicijalna obuka za tehnologije koje se koriste u poslovima koje pokrivaju ova zanimanja. Ujedno, svim zainteresovanim korisnicima otvorena je i mogućnost da do kraja juna 2022. koriste sav materijal i da nakon radionica i samostalnih priprema, polažu zvanične Microsoft ispite i time dobiju mogućnost da se zvanično sertifikuju.

Kako programi obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija utiču na zapošljivost osoba sa invaliditetom?

Jedna od barijera sa kojom se poslodavci susreću je nepovoljna kvalifikaciona struktura osoba sa invaliditetom. Ograničena pristupačnost obrazovanja, ograničenost profesija za koje su se osobe sa invaliditetom školovale i koje su im dostupne, i nedovoljno prilagođeni programi za sticanje kompetencije van formalnih institucija školstva, dovode do toga da većina osoba sa invaliditetom nema šta da ponudi na tržištu rada, osim samog rada. Iz tog razloga, različiti programi obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija, a naročito obuke iz oblasti IT, koji su dostupni i prilagođeni osobama sa različitim tipovima invaliditeta, nužni su i neophodni, kako bi se ovoj ciljnoj grupi omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada.

Razgovarali smo sa jednim od učesnika programa koji nam je objasnio zašto je odlučio da se edukuje i koja je to nova znanja stekao.

Pavel Bohuš, član Foruma mladih sa invaliditetom, bivši mašinski inženjer, bio je zaposlen u kompaniji koja se bavi machine vision sistemima.

Motivisala me je želja da naučim nove stvari i da se usavršim uprkos svom hendikepu u nadi da ću moći da postanem korisniji član zajednice. Tokom edukacije sam naučio osnovne principe programiranja, kao i algoritamski način razmišljanja i pristup rešavanju problema. Takođe sam naučio osnove analize podataka, njihovo strukturisanje kao i način vizualizacije podataka. To mi je otvorilo nove vidike i približilo me razumevanju načina funkcionisanja računara i računarskih sistema iz ugla programera i data analitičara. Nikad nije kasno početi sa učenjem novih stvari, iskoristite sve pozitivne prilike koje Vam se nude.

Sve besplatne edukacije mogu se pronaći na platformama LinkedIn Learning, Microsoft Learn i GitHub Learning Lab. Dakle, ukoliko se niste edukovali do sada, kliknite na link i bacite se na učenje, steknite nove digitalne veštine i napravite korak napred ili potpuni preokret u karijeri. Možda je vreme da pronađete posao o kome ste oduvek sanjali u IT industriji koja se konstantno razvija.

