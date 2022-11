Stranger Things VR igra stiže krajem 2023.godine

Netflix i programer video igara Tender Claws najavljuju dolazak VR igre Stranger Things za zimu 2023.godine.

Igra će biti dostupna na glavnim VR platformama

Igračima će biti omogućeno da igraju kao glavni zlikovac iz četvrte sezone TV serije – Vecna. Cilj će biti osveta Elevenu i žiteljima gradića Hokinsa, navodi se u saopštenju.

Stranger Things VR je psihološka horor/akciona igra koju je razvio programer Tender Claws. Igra stiže na glavne VR platforme u zimu 2023.godine. Tender Claws, ranije je razvio VR igre Virtual Virtual Reality 1 i 2 kao i AR igru Tendar i The Under Presents and Tempest avanturu.

Kada je u pitanju Netflix, kompanija nastavlja sa ulaganjem u gejming. Kompanija je već objavila nekoliko igara zasnovanih na popularnoj seriji, kao što su Stranger Things: The VR Experience kao i igru Stranger Things 3: The Game.

Izvor: Engadget

