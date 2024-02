Strim Super Bowl uz jednomesečni Paramount Plus ugovor 

Ne morate da se prijavite za skupi kablovski paket samo da biste gledali Super Bowl ove nedelje. Veliki broj servisa za striming od Fuboa do Philo TV-a nudi besplatne probne verzije, a Paramount Plus verovatno nudi najbolju ponudu.

Od sada do 10. februara, novi pretplatnici mogu dobiti besplatan mesec Paramount Plus bez oglasa sa uključenim Showtime-om kada koriste kod JUN. U slučaju da ovo pročitate prekasno i propustite taj rok, Paramount Plus će ponovo ponuditi istu ponudu na dan samog Super Bowl za jedan dan kada koristite kod GOAT.

Promocija znači da ćete imati pristup celoj biblioteci sadržaja da biste se zabavili kada se Velika igra završi. Pored sportova uživo, katalog Paramount Plus i Showtime obuhvata hiljade TV emisija i filmova kao što su Zvezdane staze, 1923, Iellovjackets, Scream VI, Dekter, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves i još mnogo toga. Samo se pobrinite da otkažete probni period pre nego što se završi da biste ih zaista sve strimovali besplatno. U suprotnom, na kraju će vam biti naplaćeno 11,99 USD mesečno.

Izvor: TheVerge

