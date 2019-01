Takmičenjem Go Green in the City 2019 do energetski održivijih gradova

Zelena energija i korišćenje obnovljivih izvora je nešto na šta tehnološki giganti kao što je Google i Microsoft sve više obraćaju pažnje. Ovim temama se bavi i kompanija Schneider Electric koja pokreće Go Green in the City 2019, godišnje globalno studentsko takmičenje čiji je cilj pronalaženje smelih ideja i inovativnih rešenja za pametnije, energetski efikasnije i održivije gradove.

Naime reč je o takmičenju koje već devetu godinu za redom, okuplja studente inženjerstva i biznisa širom sveta. Studenti kroz ovo takmičenje dobijaju priliku da osvoje međunarodno putovanje na Schneider Electric Innovation Summit 2019, dvodnevnu konferenciju, koja se održava 2. i 3. oktobra u Barseloni. Samit okuplja stručnjake kako iz Schneider Electric-a tako i svetske umove iz oblasti digitalne ekonomije sa kojima će studenti imati priliku da se upoznaju, i koji će im biti mentori, a imaju i šansu da se nakon toga zaposle u kompaniji Schneider Electric.

Ove godine, teme takmičenja su podeljene u četiri kategorije u kojima studenti mogu da podnesu svoje smele ideje a to su:

Zgrade budućnosti Fabrike budućnosti Mreže budućnosti Održivost i pristup energiji

Timovi koji su zainteresovani da se prijave moraju da se sastoje od dva studenta koji pohađaju akreditovani fakultet za biznis, inženjerstvo, fiziku, računarstvo, matematiku i druge srodne fakultete. Moraju da budu iz iste zemlje ili regiona tokom trajanja takmičenja. Svaki tim treba da ima barem jednog ženskog člana, u skladu sa Politikom promovisanja različitosti i inkluzije kompanije Schneider Electric , a rok za prijave je 25. maj 2019. godine.

Prema tome, ako ste student inženjerstva i biznisa a imate ideje o novoj budućnosti i znate kako da pokažete uspešniju stranu održivosti i pokažete vezu između društvenih i uticaja sredine sa jedne strane i tehnologije i poslovnog sveta sa druge, ovo je pravo mesto za vas!

