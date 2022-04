Tesla bi trebalo da proizvede preko 1,5 miliona automobila 2022

Uprkos problemima u lancu snabdevanja koja ograničavaju proizvodnju i 2022. godine, Tesla ima „razumne šanse“ da poveća proizvodnju za 60 odsto u odnosu na prošlu godinu, rekao je Musk.

Uspeh uprkos mnogim problemima

Nakon rekordnog prvog kvartala, sa rekordnim prihodima i isporukama automobila u prvom kvartalu 2022.godine, „izgleda da ćemo ove godine moći da proizvedemo preko 1,5 miliona automobila“, rekao je Musk.

Prognoza dolazi uprkos priznanju da će se kompanija suočiti sa ozbiljnim izazovima do kraja godine.

Rekordni rezultati su postignuti „uprkos velikom nedostatku čipova, mnogim logističkim izazovima i ukupnom teškom kvartalu.“ „I dalje smo uvereni u rast proizvodnje vozila u 2022.godini u odnosu na 2021.godinu. U stvari imamo razuman izgled za povećanje od 60 odsto u odnosu na prošlu godinu“, rekao je Musk.

Izazovi u lancu snabdevanja držali su Tesline fabrike ispod kapaciteta nekoliko kvartala. Kompanija ne vidi poboljšanje situacije ni ove godine. „Planiramo da povećamo naše proizvodne kapacitete što je brže moguće“, rekli su iz kompanije, dodajući da u višegodišnjem pogledu očekuju oko 50 odsto prosečnog godišnjeg rasta u isporukama vozila.

„Stopa rasta zavisiće od kapaciteta naše opreme, operativne efikasnosti i kapaciteta i stabilnosti lanca snabdevanja“. „Naše fabrike rade ispod kapaciteta nekoliko kvartala jer je lanac snabdevanja postao glavni ograničavajući faktor, koji će se verovatno nastaviti do kraja 2022.godine.

Istina, izazovi sa kojima se suočava ove godine nisu sprečili Teslu da ima sjajan kvartal. Ranije ovog meseca, kompanija je objavila da je proizvela više od 305.000 vozila i isporučila više od 310.000 vozila u prvom kvartalu. To predstavlja povećanje isporuka od 68 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupan prihod dostigao je 18,76 milijardi dolara, što je za neverovatnih 81 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupne brojke su nadmašile očekivanja tržišta.

Teslina operativna marža je u prvom kvartalu porasla na 19 odsto, što kompaniju stavlja u rang sa kompanijama za superautomobile iako prodaje limuzine i SUV vozila. Takođe, kompanija se suočava i sa drugim problemima osim u lancu snabdevanja. Transport, radna snaga i drugi izazovi u proizvodnji su se pojavili i verovatno će uticati na poslovanje tokom godine.

Dok su nedeljne stope proizvodnje u Teslinoj fabrici u Šangaju bile visoke u prvom kvartalu, nagli porast slučajeva COVID-19 primorao je privremeno zatvaranje fabrike, kao i delova Teslinog lanac snabdevanja.

Zbog situacije u Šangaju, Tesla je potvrdila da je izgubila period oko mesec dana. Ograničena proizvodnja je nedavno ponovo pokrenuta i Tesla nastavlja da pažljivo prati situaciju. Očekuje se da će se vratiti na ukupan obim isporuka u drugom kvartalu.

Musk je optimističan

Usred ovih tekućih izazova, proizvodnja vozila u drugom kvartalu biće slična onoj u prvom kvartalu, rekao je Musk dodajući da to možda bude, „i nešto niže“. Međutim, proizvodnja bi u drugoj polovini godine trebalo da bude “znatno veća”, rekao je Musk.

„Nikada nisam bio optimističniji ili uzbuđeniji zbog Tesline budućnosti nego što sam sada“, rekao je Musk.

Takođe, Musk je govorio o uticaju inflacije na cene Teslinih vozila. On je napomenuo da su „dobavljači pod velikim pritiskom troškova“, u nekim slučajevima zahtevajući povećanje od 20 do 30 odsto za delove. Obzirom da će se inflacija „izgleda nastaviti barem do kraja ove godine“, „zato smo podigli cene“.

Veće cene doprinose činjenici da Tesla ima porudžbine na koje se u nekim slučajevima čeka godinu dana ili više. „Moramo da predvidimo ta povećanja troškova, rekao je Musk.

„Ono što smanjuje troškove barem kratkoročno je to što imamo dugoročne ugovore sa dobavljačima. Ali oni će isteći i tada ćemo imati potencijalno značajno povećanje troškova.“

Izvršni direktor je rekao da ne očekuje dalje podizanje cena i da ako se povećanje troškova ne materijalizuje, kompanija bi zapravo mogla malo i sniziti cene.

Izvor: ZDNet

