Tesla Bot: Biologija i tehnologija

Brojni projekti potvrđuju da humanoidi postaju deo našeg sveta. Jedan od najnovijih i najzanimljivijih projekata najavio je Elon Musk, osnivač i izvršni direktor kompanije Tesla. Projekat Tesla Bot je prikazan krajem avgusta na prezentaciji dostignuća iz oblasti veštačke inteligencije a čini ga robot koji je dobro prilagođen svetu ljudi.

Otkud Musk i njegova kompanija na tržištu humanoida? Najpoznatiji i najpopularniji humanoid je verovatno Honda Asimo, Toyota i GM takođe imaju svoje robote (T‑HR3 i Mascot Robots u Toyoti, Robonaut u GM‑u). Tu su i humanoidi kompanije Boston Dynamics, koja je nedavno objavila video‑snimak svoja dva humanoidna robota Atlas koji izvode impresivne parkur trikove. Elon Musk je taj video komentarisao sa – „Impresivno“.

AI na četiri točka

Na pitanje o motivima za razvoj humanoida Elon Musk je odgovorio da je to bio logičan put razvoja njegove kompanije. Tesla se bavi proizvodnjom automobila, ali ne tipičnih, već onih s veštačkom inteligencijom. Ima već ogromnu flotu inteligentnih robota u svojim samostalnim automobilima koji su obučeni da „vide“ svet oko sebe, smisleno označe stvari oko sebe, razumeju zahteve govornog jezika, imaju mogućnost zaključivanja i odlučivanja o autonomnim pravcima delovanja ka traženom cilju. U njihovoj osnovi je potpuno automatizovan Full Self Driving kompjuter, koji njihove automobile čini AI robotima na točkovima.

Razvoj samostalnih automobila doneo je kompaniji značajno iskustvo jer je Tesla prošla kroz mnoge probleme da bi uspela da ispuni vrlo složene standarde kvaliteta u automobilizmu i saobraćaju. Kod humanoidnog robota nastavlja se s razvojem tih mogućnosti. Osim toga, Tesla poseduje i odličnu tehnologiju za senzore, aktuatore i baterije. Sve su to bitne komponente koje su vodile ka pokretanju projekta humanoidnog robota.

Tesla Bot će uključivati automobilsku veštačku inteligenciju i tehnologije autopilota za planiranje i praćenje ruta, kretanje u saobraćaju (u ovom slučaju kretanje pešaka) i izbegavanje prepreka. Biće odlična dopuna automobilu vrhunskih AI karakteristika

Tesla Bot

Na prezentaciji se najpre pojavio čovek u kostimu Tesla Bot‑a, koji se spretno kreće i igra na sceni. Upravo tako je i zamišljen ovaj humanoid, kao robot vitke i elegantne figure slične čovekovoj. Visok je 173 cm, a težak 57 kg. Umesto lica ima ekran kako bi sve korisne informacije mogao da prikazuje na njemu. Može da se kreće brzinom do 8 km/h i da pritom nosi masu do 20 kg. Znatno veću masu može da podigne (do 68 kg), a na ispruženim rukama da drži teret do 4,5 kilograma.

Tesla Bot je napravljen od vrlo laganog materijala. Svi njegovi pokreti ostvaruju se pomoću 40 elektromehaničkih aktuatora (po 12 za kretanje ruku i nogu, po 2 za vrat i torzo i još 12 za pokrete šaka), a balansiranje pri hodu obavlja se u dve ose na stopalima. Svoje okruženje prati („gleda“) pomoću osam kamera na glavi, a u telo mu je ugrađen kompjuter s potpunom automatizacijom (Full Self Driving). Sve to mu omogućava da se sigurno i spretno kreće kroz prostor koji nije dizajniran za robote već za ljude, i da bude pogodan za primenu u različitim tipično ljudskim poslovima.

Tesla Bot nije napravljen da obavlja posebne zadatke, već će biti robot opšte namene. Dizajniran je da se kreće i funkcioniše na isti način kako to čine ljudi. U svetu koji su ljudi dizajnirali za ljude on će se lakše kretati od svih robota s točkovima ili gusenicama. Zadatak će mu biti da zameni čoveka u opasnim i monotonim, dosadnim poslovima. A moći će da obavlja i neke jednostavne, svakodnevne zadatke. Kako je Musk najavio, moći će da mu se kaže, na primer, da ode do prodavnice i donese određene namirnice ili da uzme zavrtanj i zašrafi ga odgovarajućim alatom.

Potpuna automatizacija

Tesla Bot funkcioniše zahvaljujući moćnom Full Self Driving kompjuteru i Dojo superkompjuteru za trening neuronske mreže, verovatno najbržem računaru za obuku veštačke inteligencije. Dojo je naziv za školu ili ustanovu za učenje japanskih borilačkih veština. Kod kompanije Tesla i samog Musk‑a, to je superkompjuter za obuku neuronskih mreža, najavljen takođe na istoj AI prezentaciji u avgustu.

Baziran je na NVIDIA grafičkim procesorskim jedinicama. Koristi 720 čvorova sa po 8 GPU‑a NVIDIA A100 Tensor Core (ukupno 5760 GPU‑a) za ostvarenje performansi od 1,8 eksaflopsa (750 nodova×8 GPU‑a×312 Tflopsa po svakom GPU). Za njega je kompanija Tesla dizajnirala čip D1, koji koristi 7‑nm proces i obezbeđuje 362 Tflopsa procesorske snage. Po 25 ovakvih čipova postavlja se na svaku pločicu za obuku neuronske mreže.

Tesla automobili zahtevaju mnogo rada na obuci neuronske mreže kako bi efikasno i bezbedno vozili ulicama. Za humanoidne robote potrebno je mnogo više angažovanja – biće tu potrebno još mnogo više obuke neuronske mreže. Ali, to neće biti problem, jer Musk ne žali novac da to ostvari. Prototip bi trebalo da se pojavi naredne godine, a Musk je izjavio kako „ne planira da roboti budu mnogo skupi“.

Promena stava

Pri svemu ovome, ne bi bilo naodmet pomenuti i dosadašnje kontroverzne izjave Musk‑a o velikoj potencijalnoj opasnosti po čovečanstvo od humanoidnih robota. Musk je poznat kao zagovornik stava da veštačka inteligencija predstavlja ogromnu pretnju po ljudsku bezbednost. Čak je išao dotle da je govorio da je veštačka inteligencija opasnija od nuklearnog rata. Godine 2017. je rekao da napori da se veštačka inteligencija učini bezbednom imaju samo 5 do 10 odsto šansi za uspeh. S obzirom na te izjave, Elon Musk je, po običaju, još jednom zbunio i zaintrigirao javnost.

Očigledno je Musk u potpunosti promenio svoj stav. Tesla Bot, kako kaže, neće imati nikakvu destruktivnu inteligenciju, biće fokusiran samo na automatizaciju dosadnih, opasnih i ponavljajućih zadataka. Fizički, takođe, on ne može biti pretnja jer čovek može lako da ga savlada ili, ako treba, uvek može da pobegne od njega (s obzirom na to da se robot ne kreće brzo). Musk je takođe tvitovao: „Neću moći da osiguram da roboti drugih kompanija budu bezbedni, ali mogu da se potrudim da to učinim u Tesli“.

Tesla automobili i roboti samo su deo mnogo šireg plana čiji je cilj stvaranje budućnosti u kojoj spoj napredne biologije i tehnologije oslobađa ljude njihovih bioloških ograničenja. Samovozeći automobili, međuplanetarne rakete i interfejsi mozga i mašine samo su koraci ka budućnosti koju Musk zamišlja. U budućnosti će energija biti jeftina i održiva, ljudi će raditi sa inteligentnim mašinama i čak se stopiti s njima. Oni će postati međuplanetarna vrsta.

Autor: Nadežda Veljković

