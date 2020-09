The Social Dilemma: Prvi dokumentarac na listi najgledanijih Netflix filmova

Dokumentarni filmovi obično nikada ne stignu do vrha lestvice najgledanijih sadržaja, bilo da je u pitanju Netflix ili neka druga streaming platforma. Uprkos tome što nude odgovore na neka velika pitanja, i najpopularniji dokumentarni filmovi nikada ne privuku toliko pažnje, a najverovatnije zbog toga što je većini gledalaca pre potrebno nešto što bi im skrenulo pažnju sa svakodnevnih problema. The Social Dilemma je tu da to promeni.

Ovih dana se na prvom mestu najgledanijih filmova na Netflix-u našla Enola Holmes, a radi se o relativno novoj Top 10 funkciji koja na dnevnom nivou meri koji su sadržaji najpopularniji. Enola se za samo jedan dan popela u sam vrh, što je često slučaj sa novim filmovima koji se raskošno promovišu, bilo da to zaslužuju ili ne. Tinejdžerska misterija je deveti film koji je u septembru stigao do prvog mesta, ali je na vrh stigao i jedan drugi film i teško da će ga do kraja meseca bilo koji drugi prestići.

U pitanju je već pomenuti dokumentarac The Social Dilemma, a ovo je prvi put da se neki dokumentarni film na Netflix-u uopšte našao na listi najpopularnijih. Što duže gledamo film, sve nam se više čini da je u pitanju još jedna Black Mirror epizoda, a ne dokumentarac koji se bavi navodno stvarnim stanjem stvari. Našim se mozgovima, kako tvrde autori, stalno manipuliše, a algoritmi već utiču i na procese razmišljanja, budući da su kreirani da nam privuku pažnju i nateraju nas da kupimo neki proizvod. Među ponuđenom robom su se, između patika i najmodernijih telefona, našle i izobličene ideje o svetu, nama samima, te onima koji nas okružuju. Predrasude tako više ne stižu iz roditeljske kuće, već direktno sa malih i velikih ekrana.

Film je trenutno daleko ispred sledeća dva – The Smurfs i Pets United, a budući da je kraj meseca blizu, pretpostavlja se da će film o uticaju društvenih mreža ostati upamćen kao prvi dokumentarac koji je privukao toliko pažnje.

