TSMC sprema proizvodnju Snapdragon 875 čipova u 5-nm za 2021.

Qualcomm Snapdragon 865 se očekuje kao naredni “top model” čipseta za mobilne telefone. Biće namenjen telefonima visoke klase, koji će se pojavljivati tokom 2020. godine. Qualcomm je poznati dizajner čipova, ali on nema sopstvene fabrike, pa stoga proizvodnja njegovih čipova uvek bude poverena nekom partneru. Najveći nezavisni proizvođač čipova na svetu, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), je proizvodio Snapdragon 845 i 855 čipsetove, a pre njih je Samsung proizvodio Snapdragon 820 i 835.

Kako prenosi Sina.com, Qualcomm će ponovo angažovati Samsung za proizvodnju Snapdragon 865 čipseta, i tom prilikom biće korišćen njihov 7-nm EUV proizvodni proces. Što manje nanometara, to se više tranzistora može staviti na identičnu površinu, što čip čini snažnijim i bržim – makar u teoriji. Da ilustrujemo poentu, pre deset godina je Texas Instruments OMAP 3430 čip koji je pogonio Motorola DROID bio izrađen korišćenjem 65-nm proizvodnog procesa.

Verzija Snapdragon 865 sa integrisanim 5G modemom u planovima?

Korišćenjem EUV litografije se očekuje poboljšanje performansi od 20% do 30%, kao i skok od 30% do 50% u pogledu energetske efikasnosti u odnosu na aktuelni Snapdragon 855. To su značajni pomaci. Očekuje se da će, po tradiciji, Snapdragon 865 debitovati u Samsung Galaxy S11 telefonu čije se predstavljanje očekuje krajem februara na MWC sajmu u Barseloni. Nedavno je na procurelim testovima Snapdragon 865 ostvario Geekbench skor od 12496 poena u multi-core testu. Poređenja radi, aktuelni Snapdragon 855+ ostvaruje 10946 poena. Treba očekivati da se novajlija još dotera, pošto do njegovog pojavljivanja ima čitavih pola godine.

Prema navodima istog izveštaja, Snapdragon 865 će imati dve varijante, kodnih oznaka Kona i Huracan. Obe će podržavati LPDDX5 memorijske čipove i UFS 3.0 flash memoriju. No, jedna će imati integrisani 5G modem, a druga neće. No, šta nakon 2020. godine i Snapdragon 865 čipseta, koji će proizvoditi Samsung?

Sina.com tvrdi da će za 2021. godinu i Snapdragon 875 mobilnu platformu Qualcomm ponovo angažovati TSMC da proizvodi čipove. Očekuje se da će Snapdragon 875 biti kreiran u TSMC-ovom 5-nm proizvodom procesu. Nagađa se da će čipset imati čak 171,3 miliona tranzistora po kvadratnom milimetru, te da će stoga biti značajno snažniji i energetski efikasniji od Snapdragon 865 čipseta koji će se pojaviti početkom 2020. godine. Prošle godine je Samsung najavio roadmap kojim se ide ka 3-nm proizvodnji do 2022. godine, tako da se očekuje da će se velika trka nastaviti…

Izvor: Phonearena