Twitch testira novu paid boost funkciju

Twitch je počeo da testira novu paid boost funkciju na platformi za striming.

Platite da biste bili najbolji

Boost je dostupan kao test od prošlog decembra i omogućava gledaocima da sakupe besplatne bodove kanala kako bi strimer bio na prvoj stranici radi dodatne promocije. Sada će, umesto bodova kanala, gledaoci moći da upotrebe novac kako bi postigli isto. Međutim, streameri neće dobiti deo tog novca. Menadžer proizvoda Twitch-a Jacob Rosok objasnio je novu funkciju tokom najnovijeg videa Patch Notes-a 30. septembra. On je objasnio da je namera da se boost učini dostupnijim i efektnijim. Tokom deset minuta tokom strima, koji će se nasumično pojavljivati, gledaoci će moći da učestvuju u boost-u kupovinom preporuka. Ova funkcija je samo eksperiment i biće dostupna strimerima sa manje od 250 gledalaca. Cilj je, dakle, ponuditi metod promocije za manje strimere.

Trenutno se strimeri oslanjaju na Twitch algoritam kako bi obezbedili otkrivanje, što prirodno favorizuje one sa najvećom publikom. Nova funkcija paid boost-a će omogućiti strimerima da kupe put do vrha, mada će to zavisiti od velikodušnosti njihovih gledalaca i neizbežno će i dalje favorizovati one sa velikom publikom. Ova funkcija će se testirati u naredne četiri nedelje, a strimeri učesnici će biti obavešteni koliki će uticaj imati potrošeni novac. Nije jasno da li će plaćeni boost biti trajna karakteristika. Do sada streaming zajednica nije impresionirana novom funkcijom.

