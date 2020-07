Unreal Engine će snimati facijalnu ekspresiju

Nova aplikacija koja dolazi za iOS iz Epic Games studija omogućiće programerima da snimaju izraze lica koji se mogu direktno uvesti u Unreal Engine, koristeći malo više od prednje kamere iPhone uređaja.

Aplikacija Live Link Face, koja je dostupna za preuzimanje iz App Store-a, može u realnom vremenu prenositi ove podatke o animaciji lica direktno na likove u Unreal Engineu, za koje se Epic nada da će snimanje lica učiniti kreativnim, lakšim i pristupačnijim.

Izgradnja na postojećim Apple tehnologijama

Aplikacija koju Epic Games gradi funkcioniše tako što je zasnovana na tehnologijama koje je Apple već implementirao u svojim uređajima, uključujući platformu proširene realnosti ARkit i kameru TrueDepth koju je Apple predstavio sa iPhone X 2017. godine. To je ista tehnologija koja pokreće Apple Animoji i Memoji, koji preslikavaju izraze lica korisnika na crtane avatare. Tek sada ova tehnologija može da se koristi za snimanje avatara u engine okruženju koje pokreće najpopularnije igre na svetu.

Epic nije prva kompanija kojoj je palo na pamet da koristi Appleovu tehnologiju kao alat. Programerima nije dugo trebalo da započnu izradu aplikacija za snimanje lica nakon izdavanja iPhone X, a videli smo i to da se koristi za izraze lica u Walking Dead AR igri iz 2018. godine. Funkcionalnost koja je direktno ugrađena u sam Unreal Engine, na to je trebalo sačekati do sada, pa će milioni programera širom sveta imati lakši posao i širu moguću kreativnost, kada je u pitanju ova tehnologija.

Izvor: The Verge

