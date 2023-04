Uređaj koji se nosi na vrhu prsta meri bol pacijenata tokom operacije

Možda ćete biti iznenađeni kada saznate da pacijenti dobijaju lekove protiv bolova pored opšte anestezije tokom operacije – iako su bez svesti.

Telo i dalje reaguje na bolne stimuluse povećanjem krvnog pritiska ili otkucaja srca – što može biti opasno, posebno za slabe pacijente ili one sa srčanim problemima. Ali postoji izazov za anesteziologe koji upravljaju kontrolom bola, prate vitalne telesne funkcije i daju anesteziju tokom operacije – imaju samo grubu predstavu o tome šta pacijent trpi, jer su u nesvesti i ne plaču od bolova. Dakle, oni ne znaju koji nivo leka protiv bolova da izdaju, ili koji nivo postoperativnog bola pacijent može da trpi. Novi uređaj sa veštačkom inteligencijom, koji je razvio Medasense, izraelski startup, povezuje se sa prstom pacijenta kako bi pratio obilje podataka. On beleži promene u zapremini i cirkulaciji krvi, način na koji se telo znoji kao odgovor na proceduru koju doživljava, periferne temperature, kao što je temperatura prstiju pacijenta i još mnogo toga. Koristi veštačku inteligenciju da predstavi lako razumljiv rezultat od nula do 100, omogućavajući lekarima da prilagode nivo ublažavanja bola tokom operacije.

Uređaj PMD-200 je u februaru dobio odobrenje FDA za upotrebu u američkim bolnicama. Već je korišćen u 60.000 procedura u Evropi, Latinskoj Americi, Kanadi, UAE, Turskoj i Izraelu.

Sposobnost boljeg upravljanja bolom tokom operacije takođe znači da će pacijent manje patiti kada se probudi – što je izuzetno korisno, s obzirom da polovina svih pacijenata oseća umeren do jak bol u prva 24 sata nakon procedure.

To može i dovodi do toga da se pacijenti navuku na opioide na recept kao što su morfijum, oksikodon (OxyContin) i hidrokodon (Vicodin) za ublažavanje bolova.

Medasense kaže da je deo njegove misije da se pozabavi bolom tokom operacije, tako da pacijenti manje pate nakon toga i manje je verovatno da će kliziti u dugotrajnu upotrebu ili zloupotrebu opioida.

Prošle godine je rekordnih 110.236 ljudi umrlo od predoziranja drogom u SAD, uglavnom zbog širenja nedozvoljenog fentanila, sintetičkog opioida.

Galit Zakerman je osnovala Medasense delimično da bi se uhvatila u koštac sa ovom rastućom epidemijom. Ona kaže da je najbolji način da sprečite pacijente da padnu u zloupotrebu opioida da se pozabave njihovim bolom pre nego što su ga i svesni – dok su još pod nožem.

PMD-200 meri više fizioloških parametara u telu i koristi veštačku inteligenciju da pogleda „potpis bola“ – obrazac koji se ponavlja u svakom merenju. Povezuje se sa pacijentom pre operacije kako bi odredio osnovne nivoe pre nego što oseti bol i stalno procenjuje promene u tim merenjima. Jednom kada AI uhvati ovaj obrazac, on ga prevodi u broj između nula i 100, nazvan NOL indeks, ili odgovor na bolne stimuluse. Broj se prikazuje na monitoru pored pacijenta u operacionoj sali. „Na osnovu ovoga, lekar može razmotriti promenu toka lečenja“, objašnjava Zuckerman. „Na primer, ako je broj veći od 25 duže od jednog minuta, trebalo bi da razmotre davanje više lekova protiv bolova”.

U SAD se uređaj sada koristi za hirurške pacijente pod opštom anestezijom. U drugim zemljama se koristi i za ventilirane pacijente u kritičnoj nezi. Nedavna studija je takođe otkrila da su šanse da doživite jak bol posle operacije šest puta manje sa PMD-200, u poređenju sa standardom praćenja nege. Takođe je smanjio procenat pacijenata koji prijavljuju jak bol za 70 procenata. PMD-200 je povezan sa pacijentom tokom čitave operacije, baš kao što lekari kontinuirano prate sve vitalne znakove pacijenta dok se procedura ne završi. Za ventilirane pacijente u kritičnoj nezi, merenja se vrše svakih nekoliko sati. Medasense želi da na kraju koristi svoj uređaj u drugim okruženjima, kao što je procena nivoa bola nekomunikativnih pacijenata sa demencijom kako bi pomogao lekarima da odrede kurs lečenja bola. Postoje i druge kompanije u Evropi koje mere nivoe bola kod pacijenata, ali koriste samo jedan fiziološki signal, poput otkucaja srca ili pulsnog talasa. Medasense je prvi sistem koji koristi više parametara i jedina je kompanija koja koristi veštačku inteligenciju da generiše svoj lako razumljiv rezultat.

Izvor: Nocamels.com

