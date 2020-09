Vertiv: Jedan dobavljač za kompletno rešenje vaše IT infrastrukture

Kako se rast edge mreže i dalje eksponencijalno širi, a kompanije nastoje da maksimalno iskoriste koristan prostor koji generiše prihod, prostor za IT se smanjuje. IT menadžeri pokušavaju da pronađu rešenja kako bi pravilno zaštitili kritičnu IT opremu bez žrtvovanja vrednog prostora. Do sada je raspoloživim rešenjima za hlađenje ili nedostajao potreban kapacitet, ili je bilo teško njima upravljati, ili su jednostavno bila prevelika.

Vertiv VRC rešio je ove probleme rešenjem koje se bazira na stalku – Vertiv™ VRC rashladna jedinica štedi vam prostor, vreme i novac. Dizajnirana je da zadovolji potrebe za hlađenjem malih serverskih soba, mrežnog ormara i edge aplikacija do 3500 W po stalku. Vertiv™ VRC IT stalak za hlađenje sadrži snažno, prilagodljivo i energetski efikasno hlađenje u kompaktnoj jedinici. Uklapa se u većinu standardnih 19‑inčnih mrežnih stalaka, oslobađajući vredan prostor. Dostupan je u samostalnoj ili odvojenoj verziji prikladnoj za uklapanje u razne građevinske objekte.

Efikasno rešite izazove termičkog upravljanja malim prostorima pomoću Vertiv™ VRC hlađenja sa samostojećim stalkom

Vertiv™ VRC samostalni IT sistem za hlađenje stalaka olakšava i postiže pouzdano i efikasno hlađenje kritične opreme u malim serverima, mrežnim ormarima i edge računarskim prostorima. Osiguravajući do 3500 W hlađenja u dizajnu jednostavnom za ugradnju i uštedu prostora, Vertiv VRC sistem je rešenje sve‑u‑jednom. Integrisani sistem odbijanja toplote pojednostavljuje vaše izazove upravljanja toplotom. Energetski efikasne karakteristike i prilagodljiv kapacitet Vertiv VRC sistema za hlađenje stalka čine ga očiglednim izborom za zaštitu vašeg dinamičkog IT prostora i poslovanja.

Vertiv™ VRC Split stalak za fleksibilno i efikasno hlađenje za bilo koji mali prostor

Vertiv™ VRC Split sistem stalka za hlađenje donosi fleksibilnost i efikasnost hlađenja u malim prostorima. Idealan je za zaštitu kritične IT opreme u prostorijama, mrežnim ormarima i edge računarskim prostorima koji onemogućavaju odbijanje toplote u postrojenje. Pružajući do 3500 vati snage pri hlađenju IT servera, uz dizajn koji štedi prostor, sistem uključuje spoljnu jedinicu koja odbija toplotu u okolni vazduh, što omogućava efikasan rad, bez obzira na strukturu same zgrade. Energetski efikasne osobine i prilagodljiv kapacitet sistema Vertiv VRC rešava različite probleme hlađenja čak i u najizazovnijim malim prostorima.

Unutrašnje pretnje za data centre: Kako proaktivno nadgledati svoj data centar?

Sigurnosne i mrežne pretnje sve su češći razlog prekida rada data centara. Spoljašnji faktori, kao što su toplota, vlaga, strujanja vazduha, dim i fizički pristup, mogu biti jednako pogubni za opremu data centara, a samim tim i za funkcionisanje IT sektora firme.

Vertiv Geist Watchdog uređaji za nadzor okoline omogućavaju daljinsko praćenje različitih spoljnih parametara u kritičnim područjima. Faktori poput toplote i vlage predstavljaju ozbiljnu pretnju za kritičnu infrastrukturu. Te opasnosti mogu se umanjiti uključivanjem mreže senzora za prikupljanje podataka i upozoravanje korisnika na potencijalne pretnje.

Watchdog 15 je samostalni uređaj za nadziranje okoline s ugrađenim senzorom temperature i vlage. Opremljen s dva priključna senzora Plug‑n‑Play, Watchdog pomoću razdelnika može da podrži do četiri spoljna senzora. Watchdog 15 je isplativo i pouzdano rešenje za nadgledanje kritičnih okruženja, a ima dostupnu i opciju Power over Ethernet (PoE).

Watchdog 100 kombinuje nadzor okoline s prenosivim daljinskim upravljanjem. Izlaz prenosnika može se povezati s alarmima ili pokrenuti ručno. Uređaj je opremljen unutrašnjim senzorom temperature i vlage, kao i s dva priključna Plug‑n‑Play senzora i četiri ulaza za nadziranje vlažnosti vazduha od/ 0 – 5 V. Watchdog 100 pruža sveobuhvatne mogućnosti povezivanja senzora u kompaktnom rešenju. Isporučuje se s nosačima za ugradnju u stalke koji omogućuju fleksibilnost u postavljanju i upravljanju žicama. Watchdog 100 takođe ima dostupnu opciju Power over Ethernet (PoE).

Distribuirani i edge data centri više nisu manje važni za poslovni uspeh od velikih centralizovanih data centara, pa im treba obezbediti sličnu zaštitu napajanja. U dobu digitalne transformacije, kada se sve više oslanjamo na IT sisteme i podatke da bismo održali poslovanje na vrhu efikasnosti, važnije je nego ikad pre osigurati da takvi sistemi mogu da funkcionišu čak i uz prekid napajanja. To je ono što besprekidno napajanje (UPS) predstavlja. Ono isporučuje rezervno napajanje IT‑u i drugim kritičnim sistemima. Pri poremećaju napajanja, kvalitetan UPS može značiti razliku između normalnog poslovanja i izgubljenih podataka i sati produktivnosti.

UPS‑evi mogu isporučiti od nekoliko minuta rezervne snage – što je dovoljno da biste sigurno isključili radne stanice i servere ili dopustili uključenje rezervnih generatora – do nekoliko sati za određenu opremu. Izbor odgovarajućeg UPS‑a za vašu kompaniju zahteva znanje o tome koliko napajanja vaš IT i drugi kritični sistemi troše i koja je vaša tolerancija na vreme prekida napajanja po svakoj aplikaciji. Neprekidni izvor napajanja (UPS) osigurava čisto i sigurno rezervno napajanje priključene elektronske opreme. UPS‑evi imaju unutrašnje baterije koje se stalno pune kad se ne koriste, tako da su spremne da isporuče rezervno napajanje u slučaju nestanka ili prekida javnog napajanja. Uz to, UPS‑evi mogu otkriti i nadoknaditi anomalije poput padova i skokova napajanja, odnosno privremene fluktuacije unutar napajanja koje mogu oštetiti priključene računare i drugu elektroniku.

Različiti UPS modeli dizajnirani su za zaštitu uređaja, uključujući računare i periferne uređaje, servere i mrežnu opremu, kao i data centre.

Iako troškovi prekida napajanja variraju zavisno od industrije, 86 odsto ispitanika u istraživanju „Statista“ iz 2019. godine taj trošak procenilo je na 301.000 dolara na sat ili više, a više od trećine (34 odsto) procenilo je kako ih je prekid koštao čak milion dolara na sat ili više. Iz ove perspektive, relativno skromno ulaganje u UPS je poput polise osiguranja protiv daleko skupljih zastoja i gubitka podataka.

Vrhunska zaštita napajanja za edge aplikacije – Vertiv™ EDGE UPS

Vertiv™ EDGE je familija visokopouzdanih, efikasnih, upravljivih i fleksibilnih linijskih interaktivnih sinusnih UPS‑eva, s modelima u rasponu od 500VA do 3000VA u faktorima oblika 1U, 2U, 3U, mini‑tornja, nosača i nosača stalka. S visokim faktorom snage od 0,9, kontrolisanim utičnicama i produženim mogućnostima rada, Vertiv EDGE je isplativ izbor za zaštitu serverske i mrežne opreme u distribucijskim i EDGE IT aplikacijama. Vertiv EDGE UPS‑evi su lako upravljivi, sa šarenim, grafičkim LCD ekranom za jednostavno, intuitivno upravljanje na licu mesta, kao i opcionom podrškom SNMP‑a. Vertiv EDGE kompatibilan je s besplatnim softverom Vertiv Power Assist za lokalni status UPS‑a i isključivanje lokalno povezanih IT opterećenja. Standardna dvogodišnja garancija za elektroniku i baterije štiti vašu UPS investiciju.

Neophodno i pristupačno besprekidno napajanje (UPS) za zaštitu visokih performansi – Vertiv™ Liebert® GXT RT + UPS

Vertiv™ Liebert® GXT RT + UPS je mrežno rešenje s dvostrukom konverzijom koje nudi zaštitu napajanja u pristupačnom, efikasnom sistemu s fleksibilnošću postavljanja i rada. Visoki 0,9 faktor snage jednofaznog Liebert‑a GXT RT + omogućava kontinuirano, pouzdano napajanje većem broju priključenih uređaja iz širokog raspona ulaznih napona, a pritom je energetski efikasan i pruža maksimalnu vrednost.

ECO način rada ovog već sada pristupačnog UPS‑a donosi uštedu troškova energije za primamljiv trošak trajnog vlasništva (TCO). Mogućnost montiranja Liebert GXT RT + u stalak ili rack je pogodnost koja donosi dodatnu vrednost, kao i sposobnost UPS‑a da koristi i do šest spojenih spoljnih baterijskih ormarića za podesivo vreme rada. Pored produženog vremena rada, ovaj kompaktni UPS idealan je za pružanje najbolje energetske zaštite u klasi za opremu instaliranu na edge‑u ili u prostorno ograničenim objektima.

Ante Maršić, Channel Sales manager za CSE regiju

