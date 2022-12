Vesimpex: Cooldown za vaše servere

Digitalizacija u svim segmentima industrije i poslovanja u prvi plan stavlja decentralizaciju i distribuciju IT kapaciteta na udaljene lokacije. Kako edge data centri zahtevaju isti visoki nivo pouzdanosti i raspoloživosti kao „veliki” data centri, od velike važnosti je funkcionisanje infrastrukturnih sistema. Efikasno hlađenje je, uz sigurno napajanje, osnovni uslov za operativnu raspoloživost edge data centra. Iako svedeni na malu količinu opreme, i među njima postoje varijante za koje je neophodno obezbediti odgovarajuće rešenje.

Blue e+: 1,6 kW do 5,8 kW

Najmanji data centar ima i dalje visoke zahteve. Jedan ili dva reka sa opremom zahtevaju adekvatno hlađenje koje je najjednostavnije, ali dovoljno pouzdano moguće rešiti kompaktnim Rittal Blue e+ jedinicama. To su krovne ili zidne klime koje se montiraju direktno na rek-orman i hlade unutrašnjost.

Spoljni i unutrašnji krug su potpuno odvojeni pa je unutrašnjost izolovana od okoline, čuvajući opremu od spoljnih nepovoljnih uticaja. Ove klime zahtevaju smanjeno angažovanje oko održavanja, pa je to jedan od razloga što se postižu uštede u troškovima eksploatacije do 30 odsto u odnosu na klasične klime. Kvalitet obrade površina po kojima struji spoljni i unutrašnji vazduh je takav da je nagomilavanje prašine minimalno. Klime su opremljene inteligentnim kontrolerima koji prate sve parametre rada i statuse komponenti i omogućavaju prediktivno održavanje. To znači da se izbegava najskuplje, interventno održavanje, ali i nepotrebno redovno održavanje, već se klima servisira samo kada parametri rada pokažu da je to neophodno.

LCU: 3 kW do 6,5 kW

Kod Liquid Coooling Unit rešenja, ideja je jednostavna: staviti rashladnu jedinicu što bliže opremi, unutar reka. Uzano kućište postavlja se bočno u odnosu na rek-nosače opreme i ima ravnomerno vertikalno raspoređeno strujanje vazduha. S prednje strane izlazi hladni vazduh, prolazi kroz servere i hladi ih, da bi se vratio u rashladnu jedinicu na zadnjoj strani reka. Rashladni komplet, pored unutrašnjeg izmenjivača, čini spoljna jedinica, a primenjen je princip direktne ekspanzije.

Oprema u unutrašnjoj jedinici je jednostavna, s veoma malom verovatnoćom otkaza. Kompresor i ostala oprema koji se nalaze u spoljnoj jedinici malo su osetljiviji, pa se za povećanje pouzdanosti koriste redundantne spoljne jedinice. Na taj način se dobija redundantan, pouzdan sistem i veoma mala verovatnoća otkaza.

Za konstantnu kontrolu rada, LCU se povezuje na CMC jedinicu koja ima funkciju lokalnog i daljinskog praćenja i upravljanja.

Pored edge data centara u zaptivenim IT rekovima, ovo rešenje se standardno primenjuje u mikro data centar rešenjima s povećanim nivoom zaštite od spoljašnjih uticaja, naročito od požara, dima i korozivnih gasova. To su već poznati i kod naših korisnika popularni „sefovi” kao najsigurnije rešenje za ovaj obim opreme.

LCP: 12 kW do 53 kW

Liquid Coolin Package – LCP je Rittal-ovo rešenje za srednje i velike nivoe disipacija u rekovima sa opremom. To su fizički odvojena kućišta koja se montiraju između susednih rekova sa opremom. Imaju ravnomernu vertikalnu distribuciju strujanja hladnog vazduha, u dve varijante. Prva varijanta izduvava hladan vazduh kroz perforirana vrata u prostor između rekova, normalno na osu koridora. Koridor se zatvara pa istovremeno čini hladnu zonu, tako da hladan vazduh prolazi kroz servere, bez mogućnosti da bude izgubljen kroz druge puteve cirkulacije.

Druga vrsta jedinica ima vrata bez perforacije, ali je kućište malo izvučeno ispred linije prednjih vrata rekova, ima bočne žaluzine i vazduh struji paralelno s osom koridora. Na taj način struja hladnog vazduha snabdeva direktno prostor ispred perforiranih vrata rekova.

U oba slučaja, nakon prolaska kroz servere i zagrevanja, vazduh se vraća u izmenjivače na zadnjoj strani jedinice.

Primenjuju se principi direktne ekspanzije (DX) i vodenog hlađenja (CW). DX jedinice su, po pravilu, manjih snaga od CW jedinica, ali je implementacija jednostavnija. Svaka jedinica izmenjivača ima svoju spoljnu jedinicu s kojom je vezana direktnim cevovodom. Za CW jedinice mora se uraditi sistem cevovoda za distribuciju rashladne vode i obezbediti rashladna mašina – čiler, koja će proizvoditi hladnu vodu.

Redundansa kod DX i CW jedinica postiže se povećanjem broja jedinica u odnosu na potrebni broj (n+1). Isto važi i za čilere, a konfiguracija cevovoda i pumpi za CW sisteme zavisi od izabranog nivoa pouzdanosti, onako kako je definisano u Tier klasifikaciji (Uptime Institute) ili klasama pouzdanosti (EN 50600).

IT sistemi sa spoljnom montažom

Distribuiranje IT kapaciteta i njihovo fizičko približavanje tehničkim sistemima koje podržavaju često zahteva montažu na otvorenom prostoru. To naročito važi za sistem upravljanja drumskim, železničkim, rečnim, morskim i vazdušnim saobraćajem.

Slično prvoj varijanti, i ovde se koriste posebno prilagođene varijante industrijskih klima uređaja s direktnom montažom na kućišta sa opremom, bez potrebe za dodatnim cevovodnim instalacijama.

Uređaji rade u kombinaciji pasivnog hlađenja u periodu kada je spoljni vazduh hladniji od unutrašnjeg i aktivnog hlađenja kada to nije slučaj.

I za ove uređaje važi ušteda od 30 odsto u odnosu na klasične klime, puni daljinski nadzor i mogućnost prediktivnog održavanja. Prediktivno održavanje je veoma bitna prednost kod održavanja opreme na otvorenom, koja se veoma često montira na udaljenim i nepristupačnim lokacijama, pa su uštede značajne.

Vesimpex kao IT channel partner Rittal-a može vam pomoći kod analize, projektovanja i implementacije rešenja za hlađenje edge data centara. Možete se osloniti na naše dugogodišnje iskustvo na ovakvim projektima, a nudimo i sveobuhvatni sistem podrške i održavanja u eksploataciji.

