Vip nagrađuje lojalnost svojih korisnika

Od dolaska na domaće tržište, već dvanaest godina, Vip mobile u Srbiji stvara jedinstvene veze sa svojim korisnicima, pružajući im usluge prilagođene njihovim potrebama i načinu komunikacije. Sada, kreiranjem posebne kampanje za sve postojeće postpejd korisnike koji će ovog leta obnoviti ugovor, Vip želi da nagradi lojalnost svojih korisnika specijalnim popustima i pogodnostima.

Konkretno, Vip je pripremio specijalne popuste na sve telefone iz Vip ponude, koji idu i do 12.000 dinara. Popust mogu da iskoriste svi korisnici koji obnavljaju postojeći ugovor, a iznos popusta zavisi od broja godina provedenih kao Vipov postpejd korisnik, kao i od izabrane tarife. Ovom ponudom obuhvaćene su postpejd tarife Sigurica, Sigurica Plus, Klasik, Klasik Plus, Intarifa, NEO 3, NEO 5, NEO 12 i NEO 30.

Tako, na primer, ukoliko imate Vip postpejd skoro dve godine, a obnavljate ugovor uz kupovinu telefona u tarifi NEO3, možete da ostvarite popust od 2.000 dinara na cenu telefona. Ako ste Vip postpejd korisnik šest godina i obnavljate ugovor uz kupovinu telefona u NEO 5 tarifi, iznos popusta će se popeti na 4.200 dinara, a uz istu tarifu i deset godina lojalnosti možete ostvariti čak 6.000 dinara popusta.

Pored toga, za sve korisnike koji se opredele da ugovor obnove uz kupovinu novog telefona, Vip je pripremio i vaučer za srećan početak, uz koji donosilac može da ostvari od 500 do 5.000 dinara popusta na uređaj uz novi ugovor. Korisnik može da iskoristi vaučer za zasnivanje novog ugovora uz telefon, ili ga pokloniti nekoj dragoj osobi.

Detaljnije o popustima, pogledajte na Vipovom sajtu, ili svratite u neku od poslovnica širom Srbije.

