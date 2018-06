Vrednost kriptovaluta na dan 12.6.2018.

Kada je cena bitcoin-a pala sa skoro 20.000 dolara u decembru 2017. godine na ispod 6.000 dolara tokom prvog kvartala 2018. godine, mnogi posmatrači su okrivili nove investitore čije nemirne ruke nikada nisu iskusile kada je tržište zaista u lošem stanju. Međutim, nova istraživanja analitičke kuće Chainalysis koja se bavi blockchain-om, ukazuju na to da su verovatno dugoročni investitori, koji su godinama čuvali svoje kriptovaplute, oni koji su izazvali pad, a zatim nastavili da prodaju dok je tržište i dalje padalo – sve do vrednosti bitcoin-a od 30 milijardi dolara između decembra 2017. i aprila 2018. “Ovo je bila prodaja bez presedana i verovatno se neće ponoviti”, napisala je firma u svom izveštaju. Prema Chainalysis-u, oni bivši skupljači (hodlers) uglavnom su prodali novim špekulantima, a ne drugim dugoročnim investitorima, premeštajući ravnotežu bitcoin bogatstva daleko od onih sa dokazanom sposobnošću da prođu kroz nevolje ka kupcima koji možda nemaju stomak za padove tržišta više puta u toku godine.

To se suprotstavlja sa konvencionalnom mudrošću oko opadanja, koja kaže da su se nestalni investitori – od kojih su mnogi kupili bitcoin kada je bio blizu svojih najviših vrednosti, uspaničili na prvom znaku krize i prodali svoje novčiće, dok su se skupljači držali čvrsto u pripremi za ciklus opadanja. Štaviše, priliv novih špekulanata je pogoršao cenu bitcoin-a, jer su ovi korisnici daleko spreminiji da prodaju svoje kovanice nego dugoročni investitori. Zapravo, u izveštajima se navodi da je količina BTC-a dostupna za trgovinu porasla za 57%, nakon što je prodaja počela u decembru. Trenutno, količina bitcoin-a koji cirkuliše je skoro jednako podeljena između investitora i špekulanata. Međutim, ova prodaja nije došla bez nečeg dobrog u svemu tome. Pošto špekulanti imaju tendenciju da poseduju manje kovanica od dugoročnih investitora, bogatstvo bitcoin-a je manje koncentrisano nego što je to bilo pre 2017. godine. Naravno, oni takođe imaju tendenciju da budu manje skloni sakupljanju, što znači da će biti potrebna veća potražnja kako bi se vrednost pomerila u pozitivnom smeru nego što je to bilo potrebno u prošlosti, piše CCN. Juče je bitcoin započeo novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 7.359 dolara. Njegova današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.858,7 dolara.

Juče popodne tržište ethereum-a je bilo u priličnom padu, dok je ETH pao ispod nekoliko ključnih nivoa podrške, kao što su 550 dolara. ETH je trgovao prema vrednosti od 500 dolara, što predstavlja veliku podršku koja je zadržala nedavne gubitke. ETH u odnosu na BTC je zabeležio manji porast prodajnog pritiska, ali je pad bio ograničen, jer je cena bitcoin-a takođe pala u velikoj meri u odnosu na američki dolar. Počevši od 6-časovnog grafikona ETH/USD, došlo je do odbijanja povezane trend linije pada uz otpor od 610 dolara. Par je naglo pao i probio nivo podrške od 580 dolara i 550 dolara. Nova mesečna niska vrednost je formirana na 503,27 dolara pre nego što su nastupili kupci. Par trenutno konsoliduje gubitke i ispravlja se naviše iznad 510 dolara. Čini se da cena formira obrazac sa dvostrukim dnom blizu nivoa od 505 dolara. Ukoliko se cena vrati nazad, mogla bi da se ispravi prema 550 dolara. Iznad 550 dolara, cena se možda može vratiti u pozitivnu zonu. Sa druge strane, neuspeh oporavka u kratkom roku može puno uticati na kupce Ether-a. Početna podrška iznosi 510 dolara, nakon čega sledi skorašnji nizak nivo od 503,27 dolara. Sve u svemu, uzorak sa dvostrukim dnom sa podrškom iznad 500 dolara drži ključ za sledeći potez ether-a, piše Ethnews. Juče je ethereum započeo novu nedelju i iznosio je 577,50 dolara. Danas je njegova vrednost na otvaranju bila 541,01 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1891 12.6.2018. Švajcarska CHF 101,6855 12.6.2018. SAD USD 100,3985 12.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.858,7 12.6.2018. Internet ETH 541,01 12.6.2018. Izvor: www.cex.io

