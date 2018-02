Vrednost kriptovaluta na dan 16.2.2018.

Bitcoin je skočio iznad 10.000 dolara u četvrtak po prvi put za dve nedelje, dok su i druge velike kriptovalute beležile rast a regulatorni strahovi padali. Kriptovaluta je porasla za osam odsto iznad 10.200 dolara u ranom popodnevnom trgovanju u Njujorku prema Coinbase-u. Bitcoin je takođe na vrhu indeksa CoinDesk-a sa 10.200 dolara, oporavio se više od 4.000 dolara nakon što je pao ispod 6.000 dolara prošlog utorka. Oporavak i rast vidimo iz dana u dan pa je tako prekjuče bitcoin otvorio sa 8.663,9 dolara, dok je juče njegova vrednost na otvaranju bila 9.032,6 dolara. Danas je bitcoin otvorio vrednošću od 10.140 dolara.

U četvrtak su takođe zabeležile rast i druge velike kriptovalute uključujući ethereum, ripple, bitcoin cash i litecoin. U sredu je litecoin dobio veliki podstrek sa vešću da će se platni procesor za digitalnu valutu, nazvan LitePay, otvoriti kasnije ovog meseca. U jučerašnjem izveštaju, Tom Lee suosnivač Fundstrat Global Advisors, izjavio je da ovaj istorijski pad bitcoin-a “podrazumeva nov rast vrednosti do jula.” Tokom ovakvih perioda oporavka bitcoin-u treba 1,7 puta više vremena nego kada je reč o opadanju. To “podrazumeva da je potrebno 85 dana da se vrati na prethodno visoke vrednosti – u ovom slučaju to će biti jul 2018. godine“, piše CNBC. Ethereum je prekjuče otvorio sa 853 dolara, dok je juče njegova vrednost na otvaranju iznosila 886,01 dolara. Danas je otvorio vrednošću od 977,37 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,3030 16.2.2018. Švajcarska CHF 102,4268 16.2.2018. SAD USD 95,5752 16.2.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 10.140 16.2.2018. Internet ETH 977,37 16.2.2018. Izvor: www.cex.io

Podelite s prijateljima

Tweet