Wikipedia blokirana u Pakistanu

Pakistanska uprava za telekomunikacije je blokirala Wikipediju jer nije uklonila sadržaj “svetogrđa”.

Trenutno su u toku pregovori između vlade i ove kompanije o mogućnostima deblokiranja. Wikipedia do sada nije dala nikakvo zvanično saopštenje koje se odnosi na ovaj događaj.

PTA je saopštila u sredu odluku o ukidanju Wikipedije. Razlog je ignorisanje zahteva da se ukloni “nezakoniti sadržaj”. Bogohuljenje je osetljivo pitanje u Pakistanu. Prema zakonima ove države moguća je smrtna kazna za svakoga ko je osuđen za uvredu islama.

Svaki online sadržaj može biti ukinut u bilo kom momentu od strane države. To smo do sada imali prilike da više puta vidimo od Australije do ratnih strategija između Rusije, Evrope i SAD-a. Sasvim je jasno da zakonske regulative koje se neumorno donose u raznim državama nemaju nikakav pratkičan značaj. Stvarnost kreira politička volja momenta.

Slučaj “Wikipedia” još uvek nije okončan. A moguće je očekivati svakave scenarije – od primene smrtne kazne do ukidanja “nezakonitog sadržaja”. Ovaj slučaj pokazuje još jednom snagu cenzure i političke kreacije volje “naroda”.

Izvor: indianexpress.com

