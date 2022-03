Windows 11 vraća funkcije File Explorer-a koje nije trebalo da nestanu

Kako Microsoft radi na prvom velikom ažuriranju za Windows 11, kodnog naziva Sun Valley 2, već postoje neka poboljšanja File Explorer-a za korisnike Windows Insider programa.

Folder previews se konačno vraćaju

Od Windows 11 Insider verzije 22557 i novijih, možete imati OneDrive, Microsoft-ovu uslugu u cloudu, integrisanu u gornjem desnom uglu prozora, tako da možete vidite koje su datoteke sinhronizovane i koje se otpremaju. Pored toga, folder previews se vraćaju, tako da možete pogledati šta folder sadrži bez potrebe da dvaput kliknete na njega. Takođe možete da zakačite fajlove u prozor Explorera i foldere kao i ranije, čineći upravljanje sadržajem mnogo lakšim nego ranije.

To je još jedan primer da Microsoft sluša povratne informacije, pa se drag and drop vraća na taskbar, pored foldera u start meniju. Ali ove funkcije File Explorer-a nije ni trebalo da nestanu na prvom mestu i tako je mogla da bude izbegnuta nepotrebna iritacija korisnika. Ponekad male funkcije čine veliku razliku kada svakodnevno koristite PC ili Mac. Drag and drop na Windows 11 taskbar je još jedan primer funkcije koja postoji u operativnom sistemu Windows 10, koja je odsutna pri pokretanju Windows 11 i koja je vraćena u predstojećem ažuriranju.

Folder preview i drag and drop funkcije nije bilo potrebno ukloniti. To su male funkcije koje pomažu korisniku u toku posla, bilo da se radi o dnevnom poslu ili igranju igrica. Ali sa druge strane ove predstojeće verzije, kada vidite integraciju OneDrive-a u prozor File Explorer-a, pored zakačenih fajlova su nove funkcije koje će pozdraviti veliki broj korisnika. Njegove funkcije mogu pomoći da se istaknu fajlovi koji su vam najvažniji, a ohrabrujuće je videti da se Microsoft fokusira na manje karakteristike svojih postojećih aplikacija. Međutim, ako se Windows 12 ipak pojavi, jedan od najboljih napora koje kompanija može učiniti je da jednostavno ne ukloni korisne funkcije. Nadogradite ih, redizajnirajte ih, ali njihovo uklanjanje u javnim izdanjima samo će iritirati korisnike.

