YouTube Kids sadržao uputstvo za samoubistvo

YouTube je još jednom pokazao svoju tamnu stranu, a ovog puta su na meti bili najmlađi. Naime, YouTube Kids je sadržao uputstvo za samoubistvo.

YouTube je možda najveći streaming servis na svetu, ali je u isto vreme i mesto gde se nalazi najviše smeća, gluposti i gadosti koje ljudski um može da smisli. Drugim rečima – YouTube je sve što valja i ne valja na internetu.

Ipak, roditelji imaju veliko (neutemeljno na realnosti) poverenje u ovaj servis, ne obraćajući previše pažnje šta deca gledaju. Jedna majka je slučajno otkrila da njeno dete gleda video na YouTube Kids koji je sadržao uputstvo za samoubistvo!

Video počinje uobičajeno sa animiranim likovima kada nakon par minuta sve to prekida lik sa naočarima za sunce. On pokazuje deci kako se seku vene pozivajući ih da urade to. Malo je reći da je to bio šok za roditelje kad se vest pročula.

Pogledajte u videu lokalne američke TV stanice kako je izgledao video koji je u međuvremenu skinut sa sajta:

YouTube Kids – sadržaj koji niko ne kontroliše?

Najgore od svega je da ovo nije usamljeni slučaj! Otkriveno je da YouTube Kids sadrži gomilu neprikladnog sadržaja koji propagiraju zlostavljanje i nasilje. Tu su i komentari pedofila i drugih manijaka koji se mogu pronaći ispod video klipova gde su komunicirali sa decom.

Kako je reč o ozbiljnom propustu, YouTube je zvanično izdao izjavu:

“Drago nam je što su nam ljudi skrenuli pažnju na problematičan sadržaj. Svaki video na koji se neko žali se ručno uklanja, a video sadržaj koji ne pripada ovoj aplikaciji se uklanja.”

YouTube je istakao da će uskoro uvesti nove kontrole za roditelje kao što je mogućnost biranja videa i kanala u aplikaciji. Naglašeno je i da će raditi na stalnim unapređenjima sistema, kao i da je kompaniji jasno da ima još mnogo toga da se uradi.

Poslednja informacija je da će YouTube blokirati komentare na dečjim kanalima kako bi se u startu izbegle pedofilske “neugodnosti”, ali je pitanje da li je to najbolje rešenje.

Internet giganti kao što su Google i Facebook su poznati po tome da imaju veoma loš sistem kontrole sadržaja, naročito kada je reč o lokalnim okvirima. U tim slučajevima čini se kao da probleme rešava neki student iz Azije koji nema pojma šta je govor mržnje na Balkanu. Ipak, tu nekako još i možemo da progledamo kroz prste, ali kad su u pitanju najmlađi popuštanja jednostavno nema. Ili napravite sistem koji valja ili ugasite taj YouTube Kids eksperiment i njegovo uputstvo za samoubistvo.

Izvor: CNN

