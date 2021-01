Zapakujte mi jedan data centar, moliću, Slobodan Stanković, Vesimpex | BIZIT2020

“Više se ne postavlja pitanje da li je data centar potreban – naravno da je potreban. Glavno pitanje je kakav data centar je potreban”, izjavio je Slobodan Stanković, vlasnik i direktor Vesimpex, na nedavno održanoj BIZIT konferenciji.

Slobodan se obratio putem video linka malobrojnim prisutnim posetiocima u sali kao i online publici koja je pratila preko live strima i otvorio je drugi dan BIZIT-a predavanjem naslovljenim „Zapakujte mi jedan data centar, moliću…” što vrlo dobro ilustruje nekoliko ključnih stavki moderne ere.

Slobodan je u svom izlaganju izneo činjenice da se navike kupaca menjaju, sada oni traže kompletno rešenje, gotovo i spremno za upotrebu. Očekuju da im provajderi infrastrukturnih rešenja upravo to i obezbede. Fokus je na Edge data centrima, ali i na utvrđivanju kakav je data centar uopšte potreban, do čega se stiže putem strukturne analize i utvrđivanja sigurnosnih potreba, preko provera do priprema i projektovanja. Celo predavanje možete pogledati u video snimku ispod.

Ukoliko vam se dopada sadržaj konferencije, pozivamo vas da nam se pridružite na zvaničnom BIZIT YouTube kanalu i zapratite nas tako što ćete pritisnuti dugme Subscribe, kako bismo sledeće godine bili još bolji i brojniji.

Podelite s prijateljima

Tweet