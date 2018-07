4 razloga zašto Zuckerberg (ne) treba da napusti Facebook

Facebook je najpopularnija društvena mreža na svetu, što sa sobom nosi veliku odgovornost u društvu. Ono što brine investitore je imidž kompanije koji utiče na razvoj kompanija i zaradu. Loše poslovanje u poslednjem kvartalu je jedan od razloga zašto Zuckerberg (ne) treba da napusti Facebook. Da li je on postao smetnja ili je i dalje spasilac?

Iako je prilično teško da investitori oteraju Zuckerberga jer se kod njega nalazi većina akcija, takvi glasovi su sve češći. Glavni razlog su brojni skandali vezani za zloupotrebe privatnosti korisnika, nadmeni nastupi Zuckerberga (iako je kriv), kao i gubitak vrednosti akcija kompanije. Ova poslednja stvar naravno najviše boli investitore koji ionako nisu previše zainteresovani za tamo neka ljudska prava.

Mark Zuckerberg je do sada pokazao da ne mari previše za kritike unutar, ali i van kompanije. Ipak, do pre par godina bi bilo nezamislivo da neko od investitora kritikuje rad čoveka koji ih je sve obogatio. Niko ne zna šta donosi budućnost – i dan danas deluje neverovatno da je jedan Steve Jobs oteran iz Apple kompanije koju je osnovao. Sa novim zakonima koji strožije kontrolišu pitanje poštovanja privatnosti, Facebook će biti pod pritiskom.

1. Mark Zuckerberg je Facebook

Budućnost može da donese neizvesnu sudbinu čoveka koji je za mnoge sinonim sa kompanijom Facebook. Ipak je reč o čoveku koji je najviše odgovoran za njen uspeh. Njegovim odlaskom kompanija bi izgubila identitet i pogonsku snagu. Bez obzira na probleme, malo koji milijarder može da se pohvali da je snimljen film po njemu i to za života.

To se desilo jos davne 2010. godine kada je snimljen film The Social Network. S obzirom da je do tada Facebook bio ništa naspram onog danas jasna je veza Zuckerberga i uspeha. Ipak, kada je neko personifikacija kompanije, automatski postaje i glavni krivac kad kola krenu nizbrdo.

2. Facebook gubi poverenje korisnika

Jedna od problema autokratskog kontrolisanja kompanije je da je Zuckerberg postao personifikacija Facebooka – u dobrom i lošem. Teško će Zuckerberg ikada moći da kaže da ne zna šta se dešava u samom vrhu kompanije, niti da tvrdi da nije odgovoran za strateške propuste.

Kako je Zuckerberg glavni krivac za skandale sa privatnošću, njegovo uklanjanje bi, makar kratkotrajno, povratilo veru korisnika u ovu društvenu mrežu. Ipak, postavlja se pitanje da li bi dugoročno Zuckerberg i dalje bio bolje rešenje. To se čak i dogodilo u praistoriji ove kompanije, tačnije 2009. godine. Jasno je da je pokušpaj pobune bio neuspešan.

3. Bez Zuckerberga Facebook gubi viziju

Možemo da pričamo šta hoćemo o Zuckerbergu i njegovom moralnom kompasu, ali činjenica je da je on glavni motor razvoja kompanije. Zahvaljujući pravilnom postavljanju prema korisnicima, Facebook je vrlo brzo prestigao tada izuzetno popularni MySpace, a ubrzo je postao sinonim za društvenu mrežu.

Bez fanatične posvećenosti kompaniji (i filozofiji nošenja jedne iste majice) Mark Zuckerberg nikad ne bi uspeo, a mi bi svi i dalje koristili ICQ i Myspace za komunikaciju. Ukoliko je sposoban da od “tamo nekog sajta” napravi mejnstrim, jasno je da Zuckerberg ima u svojoj glavi još puno ideja koje će nastaviti da menjaju Facebook.

4. Marka Zuckerberga malo ko voli

Svi koristimo Facebook jer se “tamo naleze svi”. To svakako ne znači da volimo Zuckerberga – neharizmatičnog CEO, naprotiv. Zašto onda i dalje idemo “na Fejs”? Mark Zuckerbg je “nužno zlo”, baš kao i sam Facebook u očima korisnika. To je i pravilno gledanje na stvar, jer ukoliko Mark ne odlučli sam da će da ode, niko neće pokušavati puč.

Zuckerberg je upravo taj koji nastoji da primeni sve tehničke standarde kako bi postigao svoje ciljeve. Nekome i dalje nije jasan Zuckerberg. On konstantno objavljuje unapređenja u sistemu rada, mada je privatnost i dalje “na izvol’te. I pored brojnih eksperimenata po pitanju bezbednosti korisnika, oni su uvek vraćaju Facebooku i Instagramnu.

Da li je promena dobra stvar?

Postavlja se iskreno pitanje “kolik su drutvene mreže važne za okolinu. Ko god da se pojavi na Facebooku treba da računa da se odrekao dale privatnosti. Jedna opasnost svakako vreba – jer nikad se ne zna kada će Marku pasti na pamet da napusti poziciju u komapaniji. Šta god da odluči, neka mu je sa srećom, jer ga ona neće zauvek služiti (kao što je to bilo do sada)

