99 posto pretplatnika Netflix-a još nije isprobalo njegove igre

Kako Netflix nastavlja da gradi svoj portfolio igara, striming servis vidi da manje od jednog procenta njegovih pretplatnika komunicira sa njima na dnevnoj bazi. Prema podacima koje je CNBC dobio od grupe za praćenje aplikacija Apptopia, Netflix-ove igre u proseku imaju 1,7 miliona korisnika dnevno, što je deo od 221 miliona Netflix-ovih pretplatnika širom sveta.

Apptopia je otkrila da su Netflixove igre preuzete ukupno 23,3 miliona puta otkako je Netflix najavio prodor u mobilne igre u novembru 2021. Strimer je počeo sa samo pet igara, kolekciju koju je od tada proširio na preko dve desetina naslova, uključujući igru zasnovana na kartaškoj igri Exploding Kittens, spinoffu League of Legends Hextech Mayhem i naslovu strategije Into the Breach. Netflix takođe planira da doda igru zasnovanu na svojoj originalnoj seriji The Queen’s Gambit.

Netflix želi da udvostruči svoju trenutnu ponudu igara na 50 naslova do kraja 2022. godine i kupio je tri nezavisna studija za igre kako bi mu pomogao da ispuni ovaj cilj. Prethodni izveštaji pokazuju da preuzimanja Netflix-ovih igara polako rastu tokom (skoro) jedne godine koliko su igre bile dostupne.

U januaru je Apptopia zabeležila ukupno 8 miliona preuzimanja igara, dok su podaci analitičke firme Sensor Tower pokazali da je u junu ukupno preuzimanja dostigla 13 miliona. Pretplatnici na Android uređajima mogu besplatno da pristupe i preuzmu igrice iz Netflix aplikacije ili Google Play prodavnice, dok Apple-ova pravila zahtevaju od Netflixa-a da usmeri korisnike na Apple uređajima u App Store radi preuzimanja.

Netflix je u aprilu prijavio gubitak pretplatnika po prvi put u više od decenije, a izgubio je 1,3 miliona više globalno između maja i kraja juna. Kolekcija igara strimera mogla bi da igra sve važniju ulogu jer Netflix preokreće trend gubitka pretplatnika i pronalazi načine da zaradi više novca od tih pretplatnika osim podizanja cena video usluga koje već imaju. Netflix već planira da uvede nivo koji podržava oglase do kraja ove godine, a takođe istražuje načine za suzbijanje deljenja lozinki.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet