Netflix je počeo da povezuje korisnike iPhone-a i iPad-a sa spoljnom stranicom za registraciju

Netflix je navodno počeo da usmerava korisnike na iPhone-u i iPad-u na spoljnu web stranicu gde se mogu prijaviti za uslugu. Promena dolazi samo nekoliko meseci nakon što je Apple počeo da dozvoljava aplikacijama „čitača“ koje pružaju pristup digitalnom sadržaju, kao što su Netflix i Spotify, da se povezuju sa stranicama za registraciju naloga na njihovim web lokacijama.

Još 2018. godine, Netflix nije obezbedio eksternu vezu za registraciju – niti je čak rekao korisnicima gde se mogu prijaviti – u svojim iPhone i iPad aplikacijama. Korisnici su umesto toga morali da dođu do Netflix-ove web lokacije sa svog web ili mobilnog pretraživača da bi se prijavili za uslugu pre nego što pristupe aplikaciji. Ovo je urađeno u skladu sa Appleovim pravilima, što je otežavalo aplikacijama da zaobiđu do 30 procenata provizije na kupovinu u aplikaciji i zabranjivalo programerima da ponude vezu do spoljne stranice za registraciju. Podešavanje je učinilo zbunjujućim nove korisnike koji bi (logično) mislili da će moći da se prijave na Netflix pomoću aplikacije.

Ali sada izgleda da se to menja – 9to5Mac izveštava da korisnici iPhone-a i iPad-a sada vide spoljnu vezu unutar Netflix aplikacije koju mogu da koriste da bi se prijavili za uslugu. Korisnici koji dodirnu vezu vide poruku koja upozorava da će „napustiti aplikaciju“ i otići na spoljnu veb lokaciju. Takođe napominje da bilo koje transakcije na spoljnoj stranici nisu povezane sa Apple-om:

Kao što je primetio 9to5Mac, dodirivanje upozorenja preusmerava korisnike na stranicu za registraciju naloga na Netflix-ovoj web lokaciji gde mogu da unesu informacije o plaćanju i izaberu plan pretplate. Nije jasno kada je Netflix počeo da uvodi ovu novu opciju, a kompanija nije odmah odgovorila na The Vergeov zahtev za komentar. Trenutno, Netflix-ova stranica za podršku i dalje navodi da korisnici ne mogu pristupiti Netflix-ovoj stranici za registraciju iz njegove iPhone ili iPad aplikacije.

Iako je Apple počeo da ublažava svoje politike za aplikacije za čitanje, on i dalje ima strogi skup smernica koje programeri moraju da poštuju, kao što je da ne uključuje informacije o cenama sa vezom do spoljnih stranica za registraciju. Programeri takođe moraju da podnesu „ovlašćenje“ da dobiju dozvolu za dodavanje spoljne veze u svoju aplikaciju.

Apple se suočio sa kritikama zbog svojih politika koje primoravaju većinu programera da koriste sistem naplate App Store-a, za koji Apple naplaćuje proviziju. Kao odgovor na novi zakon usvojen u Južnoj Koreji, Apple je počeo da dozvoljava programerima da koriste procesore plaćanja trećih strana u aplikacijama objavljenim u zemlji. Takođe je napravio neke izmene za aplikacije za upoznavanje objavljene u Holandiji nakon duge borbe sa državnim regulatorom.

Ali Apple će morati još više da se prilagodi kada se usvoji zakon EU o digitalnim tržištima (DMA), jer bi to primoralo Apple da dozvoli korišćenje sistema plaćanja trećih strana, bočnog učitavanja i prodavnica aplikacija trećih strana. Google je već počeo da se priprema za nove zakone dajući programerima mogućnost da koriste alternativni sistem naplate za aplikacije koje se distribuiraju u Evropi.

Izvor: TheVerge

