AMD – pet arhitektura na jednoj ploči

Sa lansiranjem svoje Embedded+ arhitekture juče, AMD je efektivno postavio pitanje: Zašto birati jednu arhitekturu kada možete imati pet?

x86, Vega grafika, XDNA veštačka inteligencija i FPGA kola

The House of Zen’s najnovija ponuda uparuje x64 Ryzen procesor sa Versal AI Edge sistemom na čipu putem PCIe-a, tako da mogu biti korišćeni na jednoj ploči u aplikacijama obrade podataka niskog napona, niske latencije, na primer, na mrežnom rubu. Glavni procesor može biti izabran iz porodice Ryzen Embedded R2000, koja je lansirana 2022. godine i ima do četiri Zen+ CPU jezgra, 16 staza PCIe 3.0 i do osam Radeon Vega grafičkih jedinica za obradu.

Taj čip ima posvećenu PCIe vezu sa AMD Versal Adaptivnim SoC-om, čiji je prvi deo stigao 2021. godine. Ovi Versal delovi sadrže komplement AI motora, FPGA i četiri Arm-dizajnirana CPU jezgra — dva Cortex-A72 i dva Cortex-R5. Što se tiče ML obrade, AMD tvrdi da su njegovi najbolji Versal čipovi sposobni da obrade oko 228 TOPS-a na INT8.

Kako naziv Embedded+ ukazuje, ovakva vrsta stvari treba da se koristi u uređajima koji su napravljeni da traju u relativno teškim uslovima – javni displeji, instrumentacija i mašine na terenu, obrada na mrežnom rubu, transport i automobilska industrija, i tako dalje. Ne mora da bude najnoviji i najsnažniji – pouzdanost, cena, efikasnost napajanja u odnosu na performanse, prostor i validacija specifičnih radnih opterećenja često su važniji. Stoga se očekuje korišćenje starijih arhitektura za ove čipove.

Zaista, AMD ima svoje ciljeve postavljene posebno na industrijsku robotiku, maloprodaju i nadzor sigurnosti, pametnu opremu za gradove, mrežiranje, mašinsko vizuelno prepoznavanje i medicinsko slikanje; njegovi klijenti će odlučiti da li hardver ima latenciju, snagu i obradne linije za njihove aplikacije.

“U automatizovanim sistemima, senzorski podaci imaju smanjenu vrednost sa vremenom i moraju da rade sa najsvježijim informacijama kako bi omogućili najniži latencioni deterministički odgovor. U industrijskim i medicinskim aplikacijama, mnoge odluke moraju da se donose u milisekundama,” izjavio je Chetan Khona, viši direktor AMD-a za industrijsku viziju, tržište zdravstva i nauku.

Da bi postigli ove ciljeve latencije, AMD podstiče programere da razbiju svoja radna opterećenja na manje delove koji mogu biti pojedinačno ubrzani različitim arhitekturama obrade platforme. Na primer, FPGA i AI motori Adaptivnog SoC-a mogu se koristiti za predprocesiranje i klasifikaciju strujnih podataka sa više senzora ili feedova, dok CPU i GPU jezgra Ryzen procesora pokreću kontrolne sisteme i grafički korisnički interfejs.

Naravno, to se često dešava u sistemima sa mešovitim jezgrima, i AMD nije prvi koji na jednu ploču ili čak u jedan čip stavlja mešavinu arhitektura. To je očigledno. Ono što je ovde zanimljivo je to što AMD to radi ne samo sa Ryzen i Versal porodicama već i sa jakim naglaskom na veštačkoj inteligenciji na ugrađenom i mrežnom rubu, što ne bi činio da ljudi to ne žele. Idealno.

Jedan od prvih sistema baziranih na AMD-ovom Embedded+ dizajnu je Edge+ VPR-4616-MB kompanije Sapphire, koji povezuje četvorojezgarni Ryzen Embedded R2314 procesor sa Versal AI Edge VE2302 Adaptivnim SoC-om na mini-ITX veličini ploče koja navodno troši samo 30 vati. Sapphire takođe planira da ponudi matičnu ploču kao potpuno sastavljen računar sa memorijom, skladištem, napajanjem i kućištem.

