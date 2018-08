Android 9 Pie postao dostupan

Google je zvanično predstavio Pie, novu iteraciju svog operativnog sistema za mobilne uređaje. Nova verzija Androida nosi punu oznaku Android 9 Pie i u startu će biti dostupna na Pixel telefonima, dok će na ostalim modelima postati dostupan uskoro. Novi Android OS se pretežno fokusira na brži rad telefona uz uštedu baterije, ali to nije sve.

Šta je novo?

Velika promena je podrška za „izrez“, koja omogućava da telefoni koji ga poseduju mogu lakše da koriste aplikacije na svom telefonu bez deformacije slike. Takođe, poput iPhoneX, Android Pie će imati jednostavan stil za navigaciju koji ima jedan centralni taster za home, otvaranje skorijih aplikacija i pozivanje Google asistenta, kao i jedan taster za „back“ komandu.

Promene su se javile i u stilu, jer se ova verzija OS-a bazira na zaokrugljenim ivicama gde god je to moguće, a takođe postoje promene u notifikacijama. Aplikacije za poruke će imati predloge odgovora u obaveštenjima i pored toga će pokazivati više informacija.

Google je dodao i dark mode opciju, pa više neće biti potrebe da se oslanjamo na promenu pozadine da bismo radili u tamnom okruženju. Pored ovoga su dodali još jedan način pravljenja screenshot-ova držanjem tastera za uključivanje, a i novu opciju za edit screenshot, koja se pojavljuje u notifikacijama kada se sačuva screenshot.

Najznačanjija novina je opcija „prilagodljive baterije“ koja omogućava starijim i „sporijim“ telefonima efikasniji rad. Ova opcija će davati prioritet aplikacijama koje najviše koristite i ograničavati napajanje baterije za aplikacije koje manje koristite. Pored toga, telefon će sam gasiti pozadinske aplikacije koje se ne koristite, a uključene su u pozadini i time povećavati družinu trajanja baterije. Opcija prilagodljive baterija se može isključiti u podešavanjima, ali neće biti drugog načina da sami isključite pozadinske aplikacije.

Ukoliko ste zavisnik od pametnih telefona, Android Pie je uveo alatku koja je namenjena da vam pomogne da manje koristite telefon. Novi dashboard vam prikazuje koliko vremena ste proveli koristeći telefon ili pojedinačne aplikacije. Pored toga, postoji i opcija da se postavi vremenski limit korišćenja određenih aplikacija. Nova opcija se javila kao rezultat borbe protiv tehničke zavisnosti od strane Silicijumske Doline. Prema istraživanjima, prosečan čovek 47 puta dnevno pogleda u svoj telefon, pa su Apple, Facebook i Instagram počeli da koriste alatke koje omogućavaju praćenje vremena provedenog na telefonu.

Trenutno je Android Pie dostupan samo za sledeće telefone: Pixel, Pixel XL, Pixel 2 i Pixel 2 XL. Mnogi proizvođači telefona imaju dostupnu Android Pie beta verziju, pa će ovi telefoni biti sledeći u redu za Android Pie: Nokia 7 Plus, One Plus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21, Vivo X21UD, Xiaomi Mi Max 2S i Essential. Prema poslednjim istraživanjima samo 12,1% korisnika Andorida ima poslednju verziju OS, Oreo. Najveći je broj onih koji imaju Nougat, Marshmallow i Lollipop i to oko 75%. Najstariji od ovih, Lollipop, je izašao još 2014. Poređenja radi, iOS 11, svežu verziju softvera za iPhone i iPad koristi čak 81% korisnika Apple uređaja.

