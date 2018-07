Android P spreman za završnu fazu

Android P je postao jedna od glavnih tema početkom 2018, te se u januaru raspravljalo o tome šta stoji iza slova P, pa se pretpostavljalo da je to Pie – kao pita, budući da Google ima običaj da Android verzije naziva po poslasticama, pa smo do sada imali Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, te prethodni Oreo.

Nešto kasnije pojavio se i prvi trag, a u tvitu na profilu Google Developers, u obliku binarnog koda, te su oni koji su uspeli da ga dešifruju dobili google.com/io URL, te mogli da posete Google Street View lokaciju na kojoj su pronašli pomenute tragove. Tom prilikom su saznali da je nova Android verzija planirana za 5. avgust, te videli fotografiju pite od ananasa (pineapple pie), što je donekle otkrilo šta stoji iza slova P.

U mesecima koji su usledili raspravljalo se opciji za snimanje razgovora koju Android P navodno dobija, o boljoj kontroli sumnjivih aplikacija, te o najzanimljivijim funkcijama, a nova Android verzija sada ulazi u završnu fazu, pa je Google objavio i finalnu preview verziju novog mobilnog operativnog sistema. Beta verzija uključuje ponašanje sistema koje se može očekivati i u konačnoj verziji, a tu su i uobičajene ispravke grešaka. Nakon beta verzije očekuju se još neke manje izmene, ali se na kraju radi o gotovo kompletnom okviru nove verzije operativnog sistema koja se očekuje tokom leta.

U beta verziji može da se vidi novi interfejs za navigaciju koji se bazira na gestikulaciji, prerađen multitasking, osveženi app launcher, nove alatke za digitalno zdravlje – koje uključuju i praćenje korišćenja aplikacija, Do Not Disturb mod, Wind Down opcija koja korisnicima pomaže da utonu u san, a očekuje se i poboljšanje trajanja baterije, te upravljanja osvetljenjem ekrana.

Pretpostavlja se da će Google telefoni prvi dobiti ažuriranje, a još uvek nije poznato da li će se to dogoditi 5. avgusta, kao što je najavljeno u okviru prvog traga ili, pak, nešto kasnije.

Izvor: Engadget

