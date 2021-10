Animal Crossing: Povratak igrača

Animal Crossing: New Horizons se razlikuje od mnogih drugih video igara, budući da nema zapleta, nivoa, ili ozbiljnih neprijatelja. To znači da igrač nikada ne može da izgubi, već može da svoju virtuelnu kuću, te izmišljeno selo, oblikuje malo po malo, i tako pobegne od realnosti.

Igra se pojavila u vreme kad je počela pandemija, pa je mnogima poslužila kao utočište. Problemi su nastali s izostankom ažuriranja, budući da je poslednje stiglo još u martu 2021. Sada je najavljen novi update – Happy Home Paradise DLC – koji stiže 5. novembra. Oni koji su se s njim upoznali tvrde da opravdava više od šest meseci tišine.

Za one koji ne znaju – svaka Animal Crossing igra počinje isto: igrač se seli u malo mesto čiji su stanovnici životinje koje se ponašaju kao ljudi. Verzija New Horizons dobila je značajna unapređenja u odnosu na prethodne epizode, i to ne samo grafička, već i audio, tako da je svaki potez dobio dodatnu zvučnu dimenziju, a igrači zvučne momente poput vetra koji prolazi kroz krošnje, upoređuju sa najprijatnijim ASMR iskustvima.

Igrač svoj svet gradi od temelja, i to na napuštenom ostrvu koje je dobro sklonište od pandemija i drugih slučajeva iz stvarnog sveta. Nakon što ostrvska utopija počne da poprima oblike naselja može da pravi i muzeje, te druge kulturne ustanove, i da svoju kuću oblikuje kako god poželi, pa da se u nju skloni bar na kratko, a kako bi utišao buku od pravih i lažnih vesti koje se sve manje razlikuju.

Mnogi su igru napustili zbog toga što nije bilo ažuriranja i zakrpa. Sada se vraćaju, čiste svoja ostrva i čekaju veliko novembarsko ažuriranje.

