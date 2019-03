Apple je zvanično odustao od proizvodnje AirPower podloge za punjenje

Apple je posle skoro godinu dana odlaganja zvanično objavio da AirPower podloga za bežično punjenje uređaja nije uspela da dostigne nivo standarda koji kompanija očekuje, pa stoga više neće trošiti resurse na njen razvoj. Ova podloga je prvi put najavljena tokom septembra 2017. godine i može se reći da je jedan od najduže očekivanih Apple proizvoda. Prvo je bilo predviđeno da se ona predstavi u prvoj polovini 2018. godine, ali do današnjeg dana nije puštena u prodaju, a sada znamo da nikada neće biti ponuđena kupcima.

Već od samog početka, ovaj proizvod je bio netipičan za Apple. Kompanija ima naviku da najavljuje proizvode kada su oni već spremni za distribuciju i prodaju, a sa AriPower-om to nije bio slučaj – on je najavljen pre nego što je uopšte i napravljen. To je i odlaganje proizvodnje učinilo uočljivom. Sa druge strane, analitičari se slažu da je povlačenje AirPower-a bio pametan potez Apple-a, jer bi predstavljanje inferiornog proizvoda nanelo mnogo više štete kompaniji.

Problem sa podlogom je što se ona previše zagrevala. Bila je namenjena za rad sa novijim Apple telefonima, Apple pametnim satovima i sa novom verzijom AirPods slušalica, a najavljivano je da će moći da puni više uređaja istovremeno. A da je odluka o odustajanju doneta nedavno govori i činjenica da na pakovanju AirPods slušalica (koje su predstavljene prošle nedelje), stoji informacija da mogu da se pune i preko AirPower-a.

Ovaj proizvod je trebao da bude mnogo više od običnog punjača za više uređaja. On je zamišljen i kao sistem za međusobnu komunikaciju između uređaja. Na primer, bilo je predviđeno da može da na jedan uređaj (iPhone) prosleđuje informacije o napunjenosti baterija svih drugih uređaja. Takođe, AirPower je zamišljen kao strateški proizvod koji bi omogućavao bežično punjenje svih Apple uređaja. Uostalom, prelazak na bežične komponente, kao i dodavanje opcije bežičnog punjenja u telefone trebale su da budu zaokružene sa ovim punjačem. Verujemo da će Apple i napraviti takav uređaj, ali sada je definitivno da to neće biti AirPower.

Izvor: Cnet

Podelite s prijateljima

Tweet