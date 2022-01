Apple ponudio plan za alternativne sisteme plaćanja u Južnoj Koreji

Apple planira da dozvoli alternativne sisteme plaćanja za nižu naknadu za uslugu u odnosu na trenutnu proviziju od 30%.

Ipak alternativa

Južnokorejski regulator za telekomunikacije je saopštio da je Apple podneo planove prema kojima se pruža mogućnost alternativnih opcija plaćanja trećim stranama u okviru Apple prodavnice aplikacija. Apple na ovaj način pokušava da se uskladi sa zakonom koji zabranjuje glavnim operaterima prodavnica aplikacija da primoravaju programere softvera da koriste jedan sistem plaćanja, ocenila je Južna Koreja.

Južna Koreja je svoje zakone promenila krajem prošle godine, odnosno zakon je usvojen u septembru. Na najvećem udaru ovog zakona su bili Google i Apple. Google je svoj plan promene podneo još u novemvru, dok je Apple to tek nedavno učinio. Apple je povodom podnošenja plana izjavio: „Apple ima veliko poštovanje prema zakonima Koreje i snažnu istoriju saradnje sa talentovanim programerima ove zemlje… Radujemo se saradnji sa KCC i našom zajednicom programera i rešenju koje će koristiti našim korejskim korisnicima.“

Apple je najavio da planira da dozvoli alternativne sisteme plaćanja za nižu naknadu usluge u odnosu na trenutnu provizuju od 30%. Ali nije precizirao vremenske okvire u kojima će promena da se odigra i nije ponudio precizne nove provizije. Prema zvaničnim izjavama o ovim detaljima se pregovara sa KCC.

Međutim, Apple je na udaru u mnogim državama zbog nedostupnosti alternativnih mogućnosti plaćanja. Do sada je izgubio brojne sudske postupke i imao u nekoliko navrata definisane vremenske rokove do kojih je trebalo da ponudi korisnicima nove mogućnosti. Do sada se to nije dogodilo. Apple je uvek uspešno uticao na sud da se vremenski okvir pomeri i time kupovao vreme. Iako se čini da je oko Apple sve uži krug, ova kompanija veoma vešto žonglira kad su u pitanju njeni stavovi koji se sada već čine vrlo ekskluzivni i isključivi. Apple pod argumentom korisničke bezbednosti uspešno odbija sve promene u okviru svog poslovanja. Pitanje je do kada će Apple uspeti da izbegava vremenske rokove, ali je jednako važno pitanje i šta mogu zakonski okviri da učine povodom ovog pitanja?

Izvor: IndianExpress

