Apple se brani pred Evropom

Apple tvrdi da se pridržava Zakona o digitalnom tržištu Evropske Unije.

Zakon o digitalnom tržištu stupio je na snagu 7. marta i nametnuo je niz obaveza i zabrana tehnološkim gigantima kao što su Apple, Google, Amazon, BiteDance, Meta i Microsoft. Apple tvrdi da se uskladio sa zahtevima ovog zakona i kao argument koristi promene koje imaju za cilj podsticanje otvorenijeg ekosistema distribucije unutar aplikacija.

Apple se nalazi na najvećem udaru svih zakonskih odredbi širom sveta zbog zatvorenosti svog ekosistema. Do sada se suočio sa brojnim sudskim procesima koji su malo uticali na promenu poslovanja ovog giganta. Apple je do sada menjao minimalno svoj način poslovanja ili gotovo nikako bez obzira na presiju sa kojom se suočavao i suočava se. Otvorenost ka drugim aplikacijama je najveća kost u grlu svih država kada je Apple u pitanju. Ali Apple se savršeno igra diplomatije i upotrebe zakonskih rupa. Iako je dozvolio pristup ka drugim aplikacijama uslovi su takvi da niko ne želi da se koristi drugim aplikacijama ili mogućnostima, osim one koju Apple primarno i jedino želi da ponudi.

Evropska Komisija je nakon usvajanja zakona svoj fokus postavila upravo na rad Apple. Posebno iznenađenje je što je Apple jedini od ostalih giganata izjavio da je uskađen sa zakonskim odredbama dok su sve druge još uvek u procedurama. U toku narednih dana se očekuje od ostalih vladara tehnologijom da iznesu svoje prisupe novoj situaciji.

Zakon o digitalnom tržištu nameće kaznu od 10 procenta ukupnog godišnjeg promenat kompanije koja ne posluje u skladu sa propisima. Apple se kao i obično nije puno potresao. Jednostavno je ukazao da se usaglasio sa zakonskim odredbama poštujući svoj način poslovanja.

Zakon o digitalnom tržištu se pre samo nekoliko dana prikazivao kao nova pravna era tehnologije a samim tim i novog digitalnog doba poštenja i jednakosti. Već nakon prvih postavki više je nego jasno da ovaj zakon ostaje kao i svi pre njega jedno slovo na papiru koje najverovatnije neće imati nikakvog uticaja na rad tehnoloških giganata kao i svi pre njega. Njegova jedina funkcija je opravdanje preuzimanje određene količine novca i još jedna cenzura kritike postojanja ovakvih sistema.

